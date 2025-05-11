Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 - 39 - 41 Nguyễn Thi Phường 13, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho Seller

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của Seller

Thiết lập, triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách về sản phẩm, dịch vụ, từ đó có phương pháp điều chỉnh hợp lý

Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và gợi ý các thông tin về sản phẩm, dịch vụ khác để thu thút khách hàng tiềm năng

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan khác;

Làm việc trực tiếp với người Trung nên cần có Trình độ HSK 4 trở lên,

Hiểu rõ các quy định, quy tắc của Tiktok dành cho nhà bán hàng

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt

Sáng tạo và có khả năng tư duy chiến lược trong công việc

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm Chăm Sóc Khách Hàng; Telesale

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Thưởng Tết, quà các lễ tết: Tết đoan ngọ, trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON

