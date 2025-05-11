Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
- Hồ Chí Minh: 37
- 39
- 41 Nguyễn Thi Phường 13, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho Seller
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của Seller
Thiết lập, triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách về sản phẩm, dịch vụ, từ đó có phương pháp điều chỉnh hợp lý
Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và gợi ý các thông tin về sản phẩm, dịch vụ khác để thu thút khách hàng tiềm năng
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc trực tiếp với người Trung nên cần có Trình độ HSK 4 trở lên,
Hiểu rõ các quy định, quy tắc của Tiktok dành cho nhà bán hàng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt
Sáng tạo và có khả năng tư duy chiến lược trong công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Có kinh nghiệm từ 1 năm làm Chăm Sóc Khách Hàng; Telesale
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Thưởng Tết, quà các lễ tết: Tết đoan ngọ, trung thu,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
