Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CM BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20/28/40 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

1. Hạch toán kế toán

Ghi nhận, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chuẩn mực kế toán.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào và đầu ra.

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, trích lập dự phòng theo quy định.

Theo dõi, kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu của doanh nghiệp.

2. Báo cáo tài chính và thuế

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…).

Đối chiếu số liệu giữa các sổ chi tiết và sổ cái, đảm bảo tính chính xác.

Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.

3. Quản lý tài chính và dòng tiền

Theo dõi dòng tiền vào – ra, lên kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Kiểm tra, kiểm soát các khoản thanh toán, đảm bảo không vượt ngân sách.

Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính hiệu quả.

4. Kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định

Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, đảm bảo tính minh bạch.

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.

Tham mưu cho ban lãnh đạo về chính sách tài chính, kế toán.

5. Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định về thuế và luật doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP…) và Excel.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CM BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực.

Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động.

Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm (Theo kết quả kinh doanh của Công ty).

