Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/07/2025
CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 428 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Triển khai thi công xây dựng hoàn thiện cơ bản, hệ thống cơ điện và nội ngoại thất các mảng dự án: Văn phòng, căn hộ, cà phê, cửa hàng....
- Khảo sát, đo đạc kích thước và ghi nhận các thông tin hiện trạng của dự án.
- Kiểm tra bản vẽ phối cảnh, bản vẽ chi tiết phục vụ cho công tác thi công, sản xuất.
- Chuẩn bị mẫu vật liệu, phát hành hồ sơ triển khai thi công.
- Quản lý điều phối, kiểm soát thi công đảm bảo các hạng mục được triển khai đúng thiết kế.
- Triển khai thi công - sản xuất trực tiếp cho nhà thầu phụ, tổ đội.
- Kiểm soát xuyên suốt trong quá trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.
- Đảm bảo bàn giao, nghiệm thu, hoàn công và quyết toán theo đúng chất lượng và lộ trình.
- Làm việc với khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt dự án.
- Một số công việc chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp kỹ sư hoặc cử nhân chuyên ngành xây dựng, kiến trúc nội thất.
- Có kinh nghiệm 1 năm
- Có khả năng bóc tách khối lượng, lập tiến độ thi công.
- Sử dụng thành thạo Autocad, MS. Project, tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành khác.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình có trách nhiệm, có mong muốn làm việc lâu dài.
- Bảo mật hồ sơ và công việc thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-12 triệu
- Thưởng theo hiệu quả dự án, phụ cấp tăng ca, phụ cấp đi tỉnh.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Có cơ hội thể hiện và phát triển bản thân.
- Tham gia các hoạt động thể thao, team building, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Tầng 24, Toà nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh VP làm việc: 46/32 Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Phú Nhuận.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

