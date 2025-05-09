Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 428 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Triển khai thi công xây dựng hoàn thiện cơ bản, hệ thống cơ điện và nội ngoại thất các mảng dự án: Văn phòng, căn hộ, cà phê, cửa hàng....

- Khảo sát, đo đạc kích thước và ghi nhận các thông tin hiện trạng của dự án.

- Kiểm tra bản vẽ phối cảnh, bản vẽ chi tiết phục vụ cho công tác thi công, sản xuất.

- Chuẩn bị mẫu vật liệu, phát hành hồ sơ triển khai thi công.

- Quản lý điều phối, kiểm soát thi công đảm bảo các hạng mục được triển khai đúng thiết kế.

- Triển khai thi công - sản xuất trực tiếp cho nhà thầu phụ, tổ đội.

- Kiểm soát xuyên suốt trong quá trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.

- Đảm bảo bàn giao, nghiệm thu, hoàn công và quyết toán theo đúng chất lượng và lộ trình.

- Làm việc với khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt dự án.

- Một số công việc chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp kỹ sư hoặc cử nhân chuyên ngành xây dựng, kiến trúc nội thất.

- Có kinh nghiệm 1 năm

- Có khả năng bóc tách khối lượng, lập tiến độ thi công.

- Sử dụng thành thạo Autocad, MS. Project, tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành khác.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình có trách nhiệm, có mong muốn làm việc lâu dài.

- Bảo mật hồ sơ và công việc thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-12 triệu

- Thưởng theo hiệu quả dự án, phụ cấp tăng ca, phụ cấp đi tỉnh.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Có cơ hội thể hiện và phát triển bản thân.

- Tham gia các hoạt động thể thao, team building, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

