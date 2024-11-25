Tuyển Digital Marketing Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Ads
Lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo dựa theo mục tiêu Kinh doanh trong từng giai đoạn.
Nghiên cứu chân dung khách hàng để tạo ra được những thông điệp phù hợp, mang tính thuyết phục nhất đối với khách hàng.
Xây dựng ý tưởng cho nội dung quảng cáo gồm câu chữ, hình ảnh, video, audio và các nguyên liệu quan trọng khác để phục vụ việc chạy Ads.
Phối hợp với các nhân sự Content Marketing, Designer để tạo ra những nội dung quảng cáo hấp dẫn nhất.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo.
Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.
Giải quyết các vấn đề về chính sách quảng cáo để nhanh được phê duyệt và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các chiến dịch Quảng cáo.
2 năm kinh nghiệm
Am hiểu về các công cụ quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là Facebook Ads
quảng cáo trực tuyến
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, đặc biệt trong việc tối ưu hóa quảng cáo và từ khóa.
Kỹ năng theo dõi và phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược điều chỉnh hợp lý
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cam kết và trách nhiệm với kết quả;
Sáng tạo, linh hoạt và có khả năng thích ứng với sự thay đổi

Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường nắm bắt những công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới;
Môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trân trọng đóng góp và chia sẻ lợi ích;
Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.
Phụ cấp hỗ trợ sử dụng Laptop cá nhân, ăn trưa, khác (Nếu có);
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...);
Các hoạt động teamwork, teambuiding...xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

