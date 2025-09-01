Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Ngày đăng tuyển: 01/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2026
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN

Content Creator

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu đô thị mới An Hưng, phố Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Quản lý các trang kênh mạng xã hội và xây dựng, biên tập nội dung trên các kênh thông tin ( Youtube, Facebook, Tiktok, Google,...)
- Tham gia đo lường và phân tích hành vi KH trên các kênh
- Phối hợp với nhân sự trong team để sản xuất các nội dung, ấn phẩm truyền thông
- Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty
- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài viết, idea video / hình ảnh,…
- Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..
- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,…).
- Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
- Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.
- Hiểu được nội dung mà khách hàng đang quan tâm, đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để đưa ra những kiến thức thực sự có ích và quý báu.
- Cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung viết bài.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm > 2 năm tại vị trí tương tự
- Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends, ham học hỏi
- Ưu tiên các ứng viên: tốt nghiệp các trường - chuyên nghành về PR truyền thông, báo chí
- Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng khởi điểm: 12.000.000 - 18.000.000
- Thử việc: 02 tháng, 85% lương, làm tốt có thể thử việc 01 tháng
- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.
- Được tổ chức sinh nhật theo tháng. Du lịch, tăng lương hằng năm
- Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.
- Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
- Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

