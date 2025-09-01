Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu đô thị mới An Hưng, phố Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch chiến dịch Digital Marketing.

- Xây dựng và quản trị nội dung website.

- Lập kế hoạch và giám sát SEO.

- Kiểm soát nội dung trên Social Media, Website, ấn phẩm truyền thông.

- Triển khai hoạt động tiếp thị trực tuyến trên các kênh: Facebook, Google....

- Theo dõi hiệu quả chiến dịch Email Marketing, Mobile Marketing.

- Phối hợp với các Phòng/Ban để triển khai các chương trình Marketing.

- Phân tích hành vi khách hàng trên website (Google Analytics, CDP) để tối ưu UX/UI.

- Phối hợp với IT và đối tác kỹ thuật để tối ưu website (tốc độ, bảo mật, UX/UI, SEO).

- Theo dõi, phân tích dữ liệu truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu từ website.

- Kiểm tra nội dung truyền thông (thông cáo báo chí, nội dung website/social media, tagline, script, POSM...).

- Đăng tải video lên các nền tảng phù hợp.

- Đo lường hiệu quả video/media.

- Làm giao diện website, fanpage theo guideline.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

- Kiến thức vững chắc về các kênh Digital Marketing (SEO, Social Media, Paid Ads...).

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường (Google Analytics...).

- Khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng khởi điểm: 12.000.000 - 18.000.000

- Thử việc: 02 tháng, 85% lương, làm tốt có thể thử việc 01 tháng

- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

- Được tổ chức sinh nhật theo tháng. Du lịch, tăng lương hằng năm

- Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.

- Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN

