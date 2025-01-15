Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 800 USD

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác nhu cầu khách hàng theo các kênh bán hàng (TA, COPORATE, MICE) để chào bán các dịch vụ của Resort và đảm bảo doanh thu theo kế hoạch;

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xác định, đề xuất sản phẩm, dịch vụ, giá bán phù hợp theo từng thời kỳ/đối tượng khách hàng/địa bàn của Resort;

- Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ khách hàng;

- Xây dựng, đề xuất về phương thức chăm sóc, tiếp cận, khai thác khách hàng trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng theo các yếu tố về đặc thù, xu hướng, hành vi tiêu dùng/sử dụng dịch vụ;

- Xây dựng và đề xuất giải pháp về giá bán phù hợp tại từng thời điểm/địa bàn/đối tượng khách hàng nhằm tối ưu doanh thu cho Resort.

- Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi, … theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả;

- Thực hiện các chiến dịch thông tin và quảng bá sản phẩm dịch vụ, lập kế hoạch marketing online thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng, SEO, diễn đàn, Forum, TVC, Email Marketing, … nhằm mở rộng kênh phân phối, quảng bá thương hiệu Công ty;

- Phối hợp, đánh giá, báo cáo về hiệu quả, kết quả công việc của các đối tác Marketing (Agency);

- Thực hiện các công việc khác được cấp quản lý giao.