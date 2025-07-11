Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm (i) Thu thập, quản lý và phân tích các tính năng sản phẩm từ yêu cầu của phòng ban nghiệp vụ liên quan; (ii) Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo các tính năng được phát triển đúng hạn và đạt chất lượng; (iii) Phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch truyền thông sản phẩm, vận hành các tính năng trên nền tảng CRM (SmartSales app/CRM mobile/CRM web..….)

Trách nhiệm chính

1. Quản lý yêu cầu sản phẩm (40%)

- Thu thập, phân tích, làm rõ yêu cầu từ các bên liên quan.

- Quản lý, cập nhật và ưu tiên backlog theo định hướng của cấp quản lý.

- Viết tài liệu đặc tả chi tiết tính năng sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

- Làm việc với các bên liên quan để đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định.

2. Phối hợp triển khai tính năng (30%)

- Phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị nghiệp vụ, các team phát triển, kiểm thử,… trong quá trình triển khai tính năng nhằm đảm bảo các tính năng được phát triển đúng yêu cầu, đúng tiến độ.

- Thực hiện nghiệm thu, tổng hợp báo cáo nghiệm thu, go live tính năng sản phẩm.

- Thực hiện báo cáo đo lường hiệu quả triển khai thông qua các chỉ số tỷ lệ sử dụng, sự hài lòng của người dùng, hiệu suất kinh doanh.

3. Vận hành và hỗ trợ người dùng (20%)