Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 25 Triệu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 54 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa

- Vũng Tàu, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân ("KHCN") – phân khúc khách hàng đại chúng trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao;
Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN;
Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank;
Tham gia công tác đào tạo;
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.
2. Kinh nghiệm công tác:
Chuyên viên KHCN: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng/ đầu tư/ bảo hiểm/ chứng khoán/ bất động sản và tương đương;
Chuyên viên chính KHCN: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên KHCN/ KHDN hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;
Chuyên viên cao cấp KHCN: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính KHCN/ KHDN hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính.
3. Kiến thức:
Có kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;
Có kiến thức về thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;
Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN;
Có kiến thức về các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng;
Có kiến thức về thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện như Bảo hiểm sức khỏe, cơm trưa 40k/ngày, phụ cấp đi lại, điện thoại, PC trang điểm tổng cộng khoảng 1.500.000VNĐ (thay đổi theo tùy thời kỳ)
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

