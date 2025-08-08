Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Công việc hằng ngày phải làm:

Cập nhật giá bán, số lượng hàng hóa Thường xuyên cập nhật giá bán, số lượng sản phẩm hàng hóa mới

Thông báo đến các bộ phận có liên quan nếu giá được điều chỉnh.

Chịu trách nhiệm nhận và bảo quản sản phẩm, hàng hóa.

Trưng bày và sắp xếp hàng hóa.

Tư vấn và bán hàng.

Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

Công việc trong tháng:

Phối hợp với kế toán kho và thủ kho để kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm .

Lập báo cáo các số liệu bán – mua hàng trong ngày vào mỗi cuối ngày.

Kết hợp với kế toán doanh thu và kế toán công nợ phải thu để thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng.

Lập các báo cáo số liệu bán hàng

Lập các báo cáo danh mục hàng bán ra, báo cáo công nợ phải thu theo theo kỳ bán hàng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong vị trí bán hàng

Thành thạo word Office, có kiến thức cơ bản liên quan đến các phần mềm quản lý bán hàng

Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền ăn trưa

Hỗ trợ cước điện thoại, cungc cấp điện thoại công ty

Được đóng BHXH, du lịch hàng năm

Thưởng Tết, lương tháng thứ 13

Thưởng đột xuất nếu hiệu quả làm việc tăng đột biến, vượt KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

