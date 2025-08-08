Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Công việc hằng ngày phải làm:
Cập nhật giá bán, số lượng hàng hóa Thường xuyên cập nhật giá bán, số lượng sản phẩm hàng hóa mới
Thông báo đến các bộ phận có liên quan nếu giá được điều chỉnh.
Chịu trách nhiệm nhận và bảo quản sản phẩm, hàng hóa.
Trưng bày và sắp xếp hàng hóa.
Tư vấn và bán hàng.
Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
Công việc trong tháng:
Phối hợp với kế toán kho và thủ kho để kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm .
Lập báo cáo các số liệu bán – mua hàng trong ngày vào mỗi cuối ngày.
Kết hợp với kế toán doanh thu và kế toán công nợ phải thu để thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng.
Lập các báo cáo số liệu bán hàng
Lập các báo cáo danh mục hàng bán ra, báo cáo công nợ phải thu theo theo kỳ bán hàng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong vị trí bán hàng
Thành thạo word Office, có kiến thức cơ bản liên quan đến các phần mềm quản lý bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền ăn trưa
Hỗ trợ cước điện thoại, cungc cấp điện thoại công ty
Được đóng BHXH, du lịch hàng năm
Thưởng Tết, lương tháng thứ 13
Thưởng đột xuất nếu hiệu quả làm việc tăng đột biến, vượt KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

