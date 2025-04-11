Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục Khách hàng Ưu tiên được giao định kỳ & đánh giá hiệu quả danh mục khách hàng
Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng Ưu tiên: tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm, thẻ tín dụng;
Cập nhật đến Khách hàng các tính năng mới, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ, các chính sách, quy định tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi của thị trường, xu thế;
Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.
Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của cá nhân, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của Đơn vị.
Đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp/ sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng, hiệu quả quy trình tác nghiệp và bán hàng;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.
Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.
Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục, nhận xét, phán đoán tốt.
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp khá, Tin học văn phòng thành thạo.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

