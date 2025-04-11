Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
- Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục Khách hàng Ưu tiên được giao định kỳ & đánh giá hiệu quả danh mục khách hàng
Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng Ưu tiên: tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm, thẻ tín dụng;
Cập nhật đến Khách hàng các tính năng mới, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ, các chính sách, quy định tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi của thị trường, xu thế;
Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.
Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của cá nhân, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của Đơn vị.
Đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp/ sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng, hiệu quả quy trình tác nghiệp và bán hàng;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Đơn vị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.
Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục, nhận xét, phán đoán tốt.
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp khá, Tin học văn phòng thành thạo.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI