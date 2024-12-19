Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng giao dịch Bà Chiểu - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, 341 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn của Ngân hàng VPBank.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ở các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng,...

Nhiệt Huyết với ngành Sale, Chịu áp lực công việc tốt

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm ở các Bank hoặc Bất động sản

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân Hàng, Ô Tô, Tài Chính, Bất Động Sản.

Hiểu biết về các sản phẩm bất động sản, ô tô

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc vị trí tín dụng KHCN tại các Ngân hàng.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-25 triệu + Lương kinh doanh (tốt nhất thị trường)

Có điều kiện mở rộng mối quan hệ và trau dồi khả năng giao tiếp.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến: 2 Quý xét thăng tiến 1 lần, trường hợp đảm bảo vượt chỉ tiêu sẽ được thăng tiến lên các vị trí cao hơn.



