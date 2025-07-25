Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch

Tham gia đề xuất, lập kế hoạch để triển khai hoạt động bán hàng trực tiếp các sản phẩm dịch vụ cho KHDN phân khúc Micro nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh tháng/ quý/ 6 tháng/ năm

2. Triển khai kinh doanh:

Trực tiếp hoặc hỗ trợ khai thác và phân tích thông tin khách hàng, tiếp xúc và làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu khách hàng hiện tại và tương lai, để tối đa hóa các cơ hội bán hàng, triển khai các giải pháp bán hàng (bán chéo, bán chuỗi, v.v.) và cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng tối ưu.

Tổng hợp đề xuất hoặc hỗ trợ góp ý cho việc cập nhật, sửa đổi các giải pháp, sản phẩm và / hoặc dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng đồng thời đảm bảo các quy định quản trị rủi ro, các thủ tục và thẩm quyền hiện hành.

Trực tiếp xây dựng và/ hoặc hỗ trợ phát triển mạng lưới khách hàng, các đối tác, các kênh phân phối thay thế.

3. Đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh:

