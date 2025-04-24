Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Soát xét, thẩm định các dự thảo văn bản;

- Dự thảo, thẩm định pháp lý đối với các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với đối tác;

- Thẩm định pháp lý các dự án đầu tư;

-Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh;

- Tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn;

- Tổ chức kiểm soát các hoạt động tại đơn vị để đảm bảo việc tuân thủ của CBNV cũng như phòng tránh các rủi ro có thể phát sinh.

- Đề xuất lên Ban Pháp chế các vấn đề cần tư vấn, đảm bảo giảm thiểu tối đa các rủi ro cho các hoạt động và vẫn đảm bảo hiệu quả SX-KD.