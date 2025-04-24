Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soát xét, thẩm định các dự thảo văn bản;
- Dự thảo, thẩm định pháp lý đối với các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với đối tác;
- Thẩm định pháp lý các dự án đầu tư;
-Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn;
- Tổ chức kiểm soát các hoạt động tại đơn vị để đảm bảo việc tuân thủ của CBNV cũng như phòng tránh các rủi ro có thể phát sinh.
- Đề xuất lên Ban Pháp chế các vấn đề cần tư vấn, đảm bảo giảm thiểu tối đa các rủi ro cho các hoạt động và vẫn đảm bảo hiệu quả SX-KD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Tốt nghiệp Đại học.
- Có kinh nghiệm làm việc 3-5 năm tại các Tập đoàn quy mô lớn.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng.
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh 4 kỹ năng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

