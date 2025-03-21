Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tư vấn pháp lý

- Tư vấn áp dụng các quy định của pháp luật và quy định nội bộ liên quan tới các hoạt động của Công ty, giải pháp pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Tư vấn pháp lý về đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế cho các đơn vị, phòng ban trong cty, một số hình thức như: Hợp tác đầu tư với đối tác nước ngoài; Nhượng quyền thương mại; Mua bán hàng hóa; Ủy thác mua bán hàng hóa…

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro pháp lý và hướng xử lý cho những rủi ro này xảy ra (nếu có).

- Tham gia đào tạo kiến thức pháp lý về cho các đơn vị.

- Cập nhật những chính sách, văn bản pháp luật mới cho toàn hệ thống.

2. Soát xét hợp đồng

- Tư vấn các điều kiện, quy định pháp luật, tham vấn các rủi ro pháp lý trong các giao dịch.

- Soát xét, tư vấn điều khoản các thỏa thuận, hợp đồng… của PNJ và các đối tác trong nước, nước ngoài.

3. Thực hiện các thủ tục pháp lý và quản lý hồ sơ Giấy đăng ký kinh doanh toàn công ty.

- Thực hiện thủ tục thành lập, thay đổi, giải thể giấy phép kinh doanh toàn công ty.

- Thực hiện việc xin cấp phép và ngưng kinh doanh mua bán vàng miếng.

- Thực hiện bảo quản và lưu giữ hồ sơ, cấp phát giấy phép kinh doanh, đăng tải, cập nhật trên hệ thống.

4. Thanh tra/tố tụng