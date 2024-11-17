Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 175 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mua xe ô tô ( chạy quảng cáo FB,tik tok,chợ tốt,Youtube.....)
Quản lý chăm sóc khách hàng (tư vấn về xe,ngân hàng,phụ kiện....
Theo dõi chốt deal,ký hợp đồng với khách hàng
Xử lý hồ sơ giấy tờ xe cho khách hàng
Phối hợp maketing tổ chức những sự kiện lái thử,ra mắt xe mới...
Thực hiện giao xe cho khách hàng và chăm sóc khách hàng sau khi mua xe
Thực hiện những công việc của quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần có kinh nghiệm,có lộ trình đào tạo
Độ tuổi 2001-1995
Tốt nghiệp THPT,trung cấp,cao đẳng,đại học
Năng động,đam mê kinh doanh,yêu thích ô tô
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng theo năng lực( không giới hạn)
Được đóng bảo hiểm xã hội,BHYT,....
Tham gia các hoạt động thiện nguyện, đi du lịch nghĩ dưỡng...
Thưởng tháng 13,thưởng TVBH xuất sắc tháng, quý, năm...
Cơ hội thăng tiến ở những vị trí cao hơn: tập đoàn mở rất nhiều showroom mỗi năm.
