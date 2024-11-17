Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2600/1B Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý điều hành hoạt động của phòng Dịch vụ chi nhánh Công ty;
- Xây dựng chính sách bán hàng phụ tùng, dịch vụ chi nhánh;
- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, định mức tại chi nhánh;
- Quản lý thực hiện hợp đồng, công nợ, dịch vụ sửa chữa
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
- Đàm phán, kí hợp đồng bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ, phụ tùng;
- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo kèm cặp nhân viên;
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BLĐ Công ty và Chi nhánh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành ô tô, cơ khí hoặc các ngành kỹ thuật tương đương.
- Độ tuổi từ 198x-199x, có kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Dịch vụ CN hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm ở các công ty có quy mô hệ thống chuỗi.
- Có năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch, triển khai chiến lược phòng ban.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, kỹ năng đào tạo.
- Có khả năng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng KPI, thưởng kinh doanh hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2600/1B quốc lộ 1A, khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

