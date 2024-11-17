Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý điều hành hoạt động của phòng Dịch vụ chi nhánh Công ty;

- Xây dựng chính sách bán hàng phụ tùng, dịch vụ chi nhánh;

- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, định mức tại chi nhánh;

- Quản lý thực hiện hợp đồng, công nợ, dịch vụ sửa chữa

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ;

- Đàm phán, kí hợp đồng bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ, phụ tùng;

- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo kèm cặp nhân viên;

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BLĐ Công ty và Chi nhánh.

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành ô tô, cơ khí hoặc các ngành kỹ thuật tương đương.

- Độ tuổi từ 198x-199x, có kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Dịch vụ CN hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm ở các công ty có quy mô hệ thống chuỗi.

- Có năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch, triển khai chiến lược phòng ban.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, kỹ năng đào tạo.

- Có khả năng đi công tác.

- Lương cứng + Thưởng KPI, thưởng kinh doanh hàng tháng

