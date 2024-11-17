Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh: 2600/1B Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Quản lý điều hành hoạt động của phòng Dịch vụ chi nhánh Công ty;
- Xây dựng chính sách bán hàng phụ tùng, dịch vụ chi nhánh;
- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, định mức tại chi nhánh;
- Quản lý thực hiện hợp đồng, công nợ, dịch vụ sửa chữa
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
- Đàm phán, kí hợp đồng bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ, phụ tùng;
- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo kèm cặp nhân viên;
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BLĐ Công ty và Chi nhánh.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 198x-199x, có kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Dịch vụ CN hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm ở các công ty có quy mô hệ thống chuỗi.
- Có năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch, triển khai chiến lược phòng ban.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, kỹ năng đào tạo.
- Có khả năng đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
