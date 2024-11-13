Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32/40/12 Bùi Đình Túy, P12, Q.Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty SEAL SOLUTIONS

Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi có thêm chi nhánh tại TP.HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Tư vấn các sản phẩm của Cty cho khách hàng Đại Lý (B2B) và tìm kiếm cơ hội tệp khách hàng mới

- Thường xuyên thu thập thông tin thị trường về sản phẩm đang có trên thị trường và tìm hiểu xu hướng nhu cầu khách hàng, mặt hàng loại nào đang có nhu cầu tiêu thụ cao . Chia sẽ, trao đổi trong Team và Cty để nắm bắt thị trường tốt nhất

- Thực hiện chăm sóc và đi thăm hỏi Đại Lý thường xuyên để nắm bắt xu hướng và phát triển đẩy bán sản phẩm

- Đặc biệt theo dõi các khoản thanh toán khách hàng đúng hạn

- Và những công việc được chỉ định khác.

Trung thật, Chăm chỉ sẵn sàng học hỏi, Cty sẽ đào tạo thêm về kiến thức sản phẩm

Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung ( Tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Phổ Thông ) hoặc tiếng Anh ( điều kiện bắt buộc ).

Kinh nghiệm : ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh/sales ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mặt hàng xe cơ giới, linh kiện và máy công nghiệp, phụ tùng v.v... )

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng/ đại học.

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt.

Lương cơ bản + Hoa Hồng Cao theo năng lực

Hỗ trợ chi phí công tác/điện thoại v.v...

Thưởng hàng năm theo tình hình kinh doanh của Cty

BHXH/YT.

