Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: 32/40/12 Bùi Đình Túy, P12, Q.Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty SEAL SOLUTIONS
Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi có thêm chi nhánh tại TP.HCM
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tư vấn các sản phẩm của Cty cho khách hàng Đại Lý (B2B) và tìm kiếm cơ hội tệp khách hàng mới
- Thường xuyên thu thập thông tin thị trường về sản phẩm đang có trên thị trường và tìm hiểu xu hướng nhu cầu khách hàng, mặt hàng loại nào đang có nhu cầu tiêu thụ cao . Chia sẽ, trao đổi trong Team và Cty để nắm bắt thị trường tốt nhất
- Thực hiện chăm sóc và đi thăm hỏi Đại Lý thường xuyên để nắm bắt xu hướng và phát triển đẩy bán sản phẩm
- Đặc biệt theo dõi các khoản thanh toán khách hàng đúng hạn
- Và những công việc được chỉ định khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung ( Tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Phổ Thông ) hoặc tiếng Anh ( điều kiện bắt buộc ).
Kinh nghiệm : ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh/sales ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mặt hàng xe cơ giới, linh kiện và máy công nghiệp, phụ tùng v.v... )
Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng/ đại học.
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt.
Tại CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí công tác/điện thoại v.v...
Thưởng hàng năm theo tình hình kinh doanh của Cty
BHXH/YT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS
