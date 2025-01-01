Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy

-

Có 23 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC
Hạn nộp: 18/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Hạn nộp: 25/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Thái Nguyên Phú Thọ Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG
Hạn nộp: 24/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JT PLATFORM
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH JT PLATFORM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JT PLATFORM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH F4 AUTO CENTER
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH F4 AUTO CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH F4 AUTO CENTER
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư OtoPro
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư OtoPro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư OtoPro
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1
Hạn nộp: 31/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư OtoPro
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư OtoPro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư OtoPro
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG
Hạn nộp: 12/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Hạn nộp: 14/12/2024
Bình Dương Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Vĩnh Long Bến Tre Hồ Chí Minh Gia Lai Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG
Hạn nộp: 11/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt
Hạn nộp: 12/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SEAL SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Vĩnh Phúc Lạng Sơn Thái Nguyên Ninh Bình Đà Nẵng Hải Phòng Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP
Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy đang được nhiều người quan tâm. Với mức lương trùng bình mỗi tháng từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cùng cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, đây là công việc lý tưởng cho những ai muốn thử sức, phát triển kỹ năng và ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh phụ tùng xe máy.

1. Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy/xe ô tô/xe điện

Trong bối cảnh thị trường ô tô/xe máy đang ngày càng mở rộng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phụ tùng cũng gia tăng mạnh mẽ. Khi mà việc cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt trở thành yếu tố quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp, các công ty luôn mong muốn tìm kiếm những ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén với thị trường để tăng mức độ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, sự phát triển của xe điện cũng tạo ra một làn sóng mới trong ngành phụ tùng. Ngày càng có nhiều công ty cần nhân viên kinh doanh có khả năng tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Do đó, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này không chỉ đa dạng mà còn hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển cho những ai đam mê và có năng lực.

Ngày càng nhiều công ty có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy/ ô tô/ xe điện
Ngày càng nhiều công ty có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy/ ô tô/ xe điện

2. Mức lương của nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô/ xe máy/ xe điện

Thu nhập của nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy, xe điện có sự khác biệt dựa trên loại sản phẩm và quy mô doanh nghiệp. Trung bình, mức lương khởi điểm dao động từ 8.000.000 VNĐ/tháng, sau đó có thể lên đến hơn 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và doanh số đạt được. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương phổ biến theo từng lĩnh vực:

Nhân viên kinh doanh phụ tùng

Ô tô/xe máy/xe điện

Mức lương dao động

(VNĐ/ tháng)

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe điện

8.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô

12.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Các công ty tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện với mong muốn thúc đẩy doanh số và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hậu mua sắm. Tùy thuộc vào loại phương tiện, công việc của vị trí này có những yêu cầu, trách nhiệm cụ thể riêng:

  • Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô: Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Họ thường làm việc với các đại lý, gara sửa chữa hoặc cá nhân có nhu cầu thay thế, bảo trì phụ tùng. Việc theo dõi tồn kho và đề xuất nhập hàng phù hợp cũng là một phần quan trọng trong công việc của vị trí này.

  • Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy: Với thị trường xe máy phổ biến tại Việt Nam, nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy tập trung vào việc tiếp cận dịch vụ sửa chữa, cung cấp sản phẩm đúng nhu cầu khách hàng. Họ cũng thường xuyên tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường và báo cáo doanh số định kỳ cho quản lý.

  • Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe điện: Nhân viên kinh doanh phụ tùng xe điện sẽ được làm việc trong một ngành đang phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Công việc bao gồm tư vấn khách hàng về các sản phẩm mới ra mắt, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo khách hàng hiểu rõ các tính năng mới của sản phẩm. Bên cạnh đó, họ còn thực hiện các chiến lược marketing để gia tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty.

Các công ty tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện với mong muốn mở rộng quy mô và nâng cao doanh số
Các công ty tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện với mong muốn mở rộng quy mô và nâng cao doanh số

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Để trở thành nhân viên kinh doanh phụ tùng, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí về kỹ năng và chuyên môn nhằm phục vụ tốt công việc trong môi trường cạnh tranh. Ngoài kiến thức về sản phẩm, sự nhạy bén trong giao tiếp và khả năng chịu áp lực là những yếu tố không thể thiếu. Dưới đây là các yêu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy cụ thể:

  • Kiến thức về sản phẩm: Hiểu rõ các loại phụ tùng, tính năng và công dụng của từng sản phẩm là điều bắt buộc để tư vấn chính xác, tạo niềm tin cho khách hàng. Đây là nền tảng giúp nhân viên đạt hiệu quả bán hàng cao hơn.

  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán: Khả năng trò chuyện linh hoạt, mềm mỏng và thuyết phục khách hàng quyết định mua hàng đóng vai trò then chốt trong việc đạt doanh số cũng như xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng tiềm năng.

  • Khả năng nắm bắt thị trường: Nhanh chóng nhận biết xu hướng, nhu cầu thị trường giúp nhân viên đề xuất sản phẩm phù hợp, từ đó tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

  • Tính kỷ luật, chịu được áp lực công việc: Do yêu cầu phải đạt chỉ tiêu doanh số theo tháng, nhân viên kinh doanh cần có kỷ luật trong công việc, đồng thời có khả năng xử lý áp lực để duy trì hiệu suất làm việc ổn định.

  • Thành thạo công cụ hỗ trợ bán hàng: Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý khách hàng (CRM) và các ứng dụng văn phòng giúp theo dõi, báo cáo công việc dễ dàng, chuyên nghiệp hơn.

  • Thành thạo công cụ hỗ trợ bán hàng: Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý khách hàng (CRM) và các ứng dụng văn phòng giúp theo dõi, báo cáo công việc dễ dàng, chuyên nghiệp hơn.

Việc tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện đi kèm với nhiều yêu cầu khác nhau tùy vào mỗi công ty
Việc tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện đi kèm với nhiều yêu cầu khác nhau tùy vào mỗi công ty

5. Khu vực tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy/ô tô/xe điện nhiều

Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện đang gia tăng nhanh chóng tại nhiều khu vực trên cả nước. Các thành phố Hà Nội, TP. HCMĐà Nẵng đang trở thành những điểm nóng trong việc tìm kiếm nhân tài cho lĩnh vực này.

  • Hà Nội: Thị trường phụ tùng ô tô và xe máy phát triển khá mạnh. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm này đều cần nhân viên kinh doanh có năng lực để khai thác tiềm năng khách hàng, từ đó nâng cao doanh thu và mở rộng thị trường. Các cơ hội việc làm tại đây không chỉ phong phú mà còn mang lại nhiều tiềm năng thăng tiến rất lớn. Để cập nhật bản tin tuyển dụng việc làm tại Hà Nội, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.
  • HCM: Một trong những trung tâm thương mại sôi động nhất cả nước, cũng có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô và xe điện không kém phần sôi nổi. Các doanh nghiệp tại đây, đặc biệt là các startup mới nổi trong thị trường xe điện, luôn tích cực tìm kiếm những ứng viên có khả năng tiếp cận thị trường nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng để giúp họ mở rộng quy mô, giành thị phần.
  • Đà Nẵng: Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp và du lịch, nhu cầu về phụ tùng ô tô, xe máy cũng gia tăng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp địa phương đang mở rộng hoạt động kinh doanh và cần tuyển nhân viên kinh doanh để thúc đẩy doanh số. Điều này mở ra cơ hội cho những ai muốn làm việc tại một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Mọi thông tin về tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng, sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng trên web site Job3s.ai để bạn có thể tiện theo dõi.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác như Hải Phòng, Cần Thơ hay Nha Trang cũng đang có nhu cầu cao về nhân viên kinh doanh phụ tùng các loại xe cộ, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Các thành phố phát triển như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng có hàng trăm tin tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện mỗi tháng
Các thành phố phát triển như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng có hàng trăm tin tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện mỗi tháng

Việc tuyển nhân viên kinh doanh phụ tùng xe máy, ô tô, xe điện đang ngày càng được nhiều công ty chú trọng. Với môi trường làm việc năng động, mức thu nhập hấp dẫn cùng cơ hội học hỏi nhiều, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai có niềm đam mê lớn với xe cộ mà vẫn kiếm được tiền.