Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một ...và 24 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới, xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể.
- Phân tích, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm ống nhựa của công ty.
- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng mới và tái ký đối với hợp đồng cũ.
- Liên hệ với các Phòng/ Ban liên quan, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn, theo dõi, kiểm soát công nợ của các khách hàng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ứng viên không ngại di chuyển xa
- Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh
- Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.
- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Thực hiện tốt các nghiệp vụ trên excel, word, powerpoint

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...)
- Bảo hiểm tai nạn 24/24 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động từ ngày bắt đầu thử việc.
- Lương thưởng lễ, ngày thành lập tập đoàn, tết,...
- Du lịch hàng năm.
- Lương tháng 13
- Thưởng sản lượng/doanh số bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

