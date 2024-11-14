Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một ...và 24 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới, xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể.

- Phân tích, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm ống nhựa của công ty.

- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng mới và tái ký đối với hợp đồng cũ.

- Liên hệ với các Phòng/ Ban liên quan, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn, theo dõi, kiểm soát công nợ của các khách hàng

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ứng viên không ngại di chuyển xa

- Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh

- Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.

- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Thực hiện tốt các nghiệp vụ trên excel, word, powerpoint

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...)

- Bảo hiểm tai nạn 24/24 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động từ ngày bắt đầu thử việc.

- Lương thưởng lễ, ngày thành lập tập đoàn, tết,...

- Du lịch hàng năm.

- Lương tháng 13

- Thưởng sản lượng/doanh số bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

