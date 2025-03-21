Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Vietseiko làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 37 - 45 Triệu

Mức lương 37 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

1. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình , bao gồm thiết kế và tối ưu hóa tổ chức chất lượng, cũng như thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường.

2. Tổ chức nghiệm thu các công trình cụ thể, luôn nắm bắt chất lượng xây dựng công trình trong mọi thời điểm, phối hợp và giải quyết các vấn đề về chất lượng phát sinh trong quá trình thi công, đôn đốc h ạng mục công trình hoàn hành theo kế hoạch.

3. Chịu trách nhiệm trao đổi và phối hợp bên ngoài với các bên thứ ba như tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

4. Tham gia thẩm tra kỹ thuật thiết kế, bản vẽ thi công, nắm rõ ý đồ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, rà soát thiết kế tổ chức thi công và đề xuất các biện pháp bảo đảm chất lượng.

5. Hiểu rõ về công trường để kiểm tra việc thực hiện quy trình thi công, thông số kỹ thuật và hướng dẫn giám sát để đảm bảo chất lượng công trình

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn đại học trở lên chuyên ngành Quản lý chất lượng, Kỹ thuật.

2. Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong ngành QC trong cácdự án hóa chất/công nghiệp.

3.. Am hiểu sâu sắc các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý, giám sát chất lượng.

4. Có kinh nghiệm kiểm tra và thử nghiệm chất lượng

5. Có khả năng hiểu , trao đổi thông tin tốt , có khả năng truyền đạt ngôn ngữ chuẩn xác rõ ràng .

6. Tác phong làm việc tỉ mỉ , có tinh thần trách nhiệm , có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ công việc một cách độc lập . có khả năng hổ trợ hợp tác tốt

7. Ngoại ngữ: tiếng Anh (4 kỹ năng), có thêm Tiếng Trung là một lợi thế

8. Chứng chỉ:

- Chứng chỉ kiểm định quốc tế (ví dụ: CWI, NACE) và giấy phép giám sát địa phương hợp lệ của Việt Nam.

- Chứng chỉ quản lý dự án PMP hoặc tương đương.

Tại Công Ty TNHH Vietseiko Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường

- Lương tháng 13; Thưởng cuối năm; Thưởng tiến độ

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietseiko

