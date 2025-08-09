Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG

Kỹ sư thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát hiện trường, thiết kế hệ thống PCCC cho các công trình dân dụng & công nghiệp.
- Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng.
- Lập hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng, cơ điện, cơ khí, PCCC liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC.
- Sử dụng thành thạo Autocad, Revit MEP, Microsoft Office, các phần mềm phục vụ công việc.
- Biết sử dụng AutoCAD, phần mềm thiết kế kỹ thuật, lập dự toán là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác của nhà nước theo Bộ luật lao động. Các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty (du lịch, phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công trình…)
- Ngày nghỉ phép, lễ, Tết: Theo quy định nhà nước.
- Mức lương: Thoả thuận trực tiếp khi phỏng vấn (điều chỉnh tăng theo năm dựa trên kết quả làm việc và năng lực).
- Cơ hội tham gia các khoá học đào tạo nội bộ và nâng cao về chuyên môn, có cơ hội thăng tiến và phát triển.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (7h00 – 17h)
- Được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: E2-1/42, TTĐT Chí Linh, P10, TP Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ba-ria-vung-tau-job365872
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Hạn nộp: 22/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 7 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên
Hạn nộp: 30/11/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 76 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm