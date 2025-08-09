Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu

- Khảo sát hiện trường, thiết kế hệ thống PCCC cho các công trình dân dụng & công nghiệp.

- Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng.

- Lập hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng, cơ điện, cơ khí, PCCC liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC.

- Sử dụng thành thạo Autocad, Revit MEP, Microsoft Office, các phần mềm phục vụ công việc.

- Biết sử dụng AutoCAD, phần mềm thiết kế kỹ thuật, lập dự toán là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác của nhà nước theo Bộ luật lao động. Các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty (du lịch, phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công trình…)

- Ngày nghỉ phép, lễ, Tết: Theo quy định nhà nước.

- Mức lương: Thoả thuận trực tiếp khi phỏng vấn (điều chỉnh tăng theo năm dựa trên kết quả làm việc và năng lực).

- Cơ hội tham gia các khoá học đào tạo nội bộ và nâng cao về chuyên môn, có cơ hội thăng tiến và phát triển.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (7h00 – 17h)

- Được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG

