Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà CTCP Điện Lực Khánh Hòa, 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Khánh Hòa, TP Nha Trang ...và 1 địa điểm khác, Quận 10

Tìm kiếm các bên Môi giới Bất động sản, các Sàn giao dịch Bất động sản và các công ty khác trong lĩnh vực bất động sản như Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án...để khai thác khách hàng tiềm năng theo phân khúc mình phụ trách (B2C - Khách hàng cá nhân)

Chốt hợp đồng dịch vụ đăng tin, và các hợp đồng truyền thông khác với khách hàng. Thực hiện ký kết hợp đồng và các công việc liên quan tới Hợp đồng, thanh toán với khách hàng

Hỗ trợ, hướng dẫn và theo sát Khách hàng để đảm bảo các gói dịch vụ đăng tin được Khách hàng sử dụng một cách tối ưu nhất

Tiếp nhận chỉ tiêu và lập kế hoạch triển khai cá nhân đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số (chỉ tiêu) theo từng tháng

Thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với các Khách hàng thuộc Phân khúc mình phụ trách để gia tăng tỉ lệ upsale/cross-sale với các giải pháp đăng tin và các dịch vụ quảng cáo, truyền thông khác cho khách hàng

Tuân thủ Quy trình làm việc, các quy chuẩn, hướng dẫn và hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ/chất lượng cuộc gọi/chất lượng chăm sóc KH.

Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có 1-2 năm kinh nghiệm sales - Có kinh nghiệm telesales là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt;

Có sự kiên trì của người làm sales;

Độ tuổi từ 20-35 tuổi;

Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Thu nhập trung bình từ 15-30 triệu. Trong đó thử việc 2 tháng hưởng 6.5-7 triệu lương cứng/tháng + % hoa hồng. Chính thức hưởng 7-9 triệu lương cứng/tháng + % hoa hồng...

Hoa hồng lũy tiến 4.8-8.5% tổng doanh thu cá nhân hàng tháng

Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI (1-2 tháng lương/năm), thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ và Tết trong năm từ 300,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ/lần; thưởng theo quý; khám sức khỏe định kỳ;

20 ngày nghỉ có hưởng lương/năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...), Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện VNI

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty;

Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

