Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
- Hà Nội: 378 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa
- Vũng Tàu., TP Vũng Tàu, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắ
mắc cho khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính về BĐS và thuyết phục khách hàng đầu tư dự án c
công ty.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh được hướng dẫn và cung cấp data.
Tất cả các nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức dự án, kỹ năng mềm… sẽ được đào tạo và
hướng dẫn kèm cặp từ Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh cho đến khi ra doanh số
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2003 trở lên
Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm bất động sản sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đại lý F1 của Sun Group, bảng hàng giá tốt, hoa hồng cao
Hỗ trợ chi phí và chiến dịch Marketing lên đến 100%.
Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý đào tạo trong thời gian đầu tiền làm quen với lĩnh vực bất động sản.
Tham gia BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, hưởng ngày phép năm theo quy định.
Được hỗ trợ nguồn data khách hàng, khách từ Công ty và đội nhóm.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao.
Tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding, sinh nhật tháng, ngày dịp lễ tết, khám sức khỏe định kỳ, tour dự án nghỉ dưỡng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
