Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 378 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu., TP Vũng Tàu, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắ

mắc cho khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính về BĐS và thuyết phục khách hàng đầu tư dự án c

công ty.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm khách hàng qua các kênh được hướng dẫn và cung cấp data.

Tất cả các nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức dự án, kỹ năng mềm… sẽ được đào tạo và

hướng dẫn kèm cặp từ Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh cho đến khi ra doanh số

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chăm chỉ, học hỏi nhanh, nhiệt tình với công việc.

Từ 2003 trở lên

Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm bất động sản sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 6.000.000 - 8.000.000 + Hoa Hồng không giới hạn + Thưởng nóng (Hoa hồng đảm bảo tốt nhất thị trường)

Đại lý F1 của Sun Group, bảng hàng giá tốt, hoa hồng cao

Hỗ trợ chi phí và chiến dịch Marketing lên đến 100%.

Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý đào tạo trong thời gian đầu tiền làm quen với lĩnh vực bất động sản.

Tham gia BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, hưởng ngày phép năm theo quy định.

Được hỗ trợ nguồn data khách hàng, khách từ Công ty và đội nhóm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding, sinh nhật tháng, ngày dịp lễ tết, khám sức khỏe định kỳ, tour dự án nghỉ dưỡng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM

