Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHT

Truyền thông nội bộ

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên.
Tổ chức các sự kiện nội bộ như hội nghị, team building, sinh nhật công ty... nhằm tăng cường sự tương tác và gắn kết giữa các thành viên.
Phát triển và quản lý các kênh truyền thông nội bộ như bản tin nội bộ, hệ thống thông báo, mạng xã hội nội bộ...
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông nội bộ, đề xuất các giải pháp cải thiện.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả và kịp thời.
Viết bài, biên tập nội dung cho các ấn phẩm truyền thông nội bộ.
Quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty trong nội bộ.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông nội bộ.
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, team building.
Có kỹ năng viết tốt, khả năng biên tập và tạo nội dung hấp dẫn.
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình.
Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.
Có kiến thức về các phương tiện truyền thông hiện đại.
Có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả công việc.
Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 11.000.000 - 13.000.000, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 587 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

