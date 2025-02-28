Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dĩ An, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, biên tập hình ảnh, poster, video, tập san,...phục vụ đào tạo và truyền thông nội bộ.
Quản trị, vận hành Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.
Thực hiện các công tác truyền thông nội bộ: viết bài, đăng bài trên các kênh Facebook, Tik Tok, Youtube, Email,...
Số hóa tài liệu đào tạo sang chuẩn E-learning
Triển khai các hoạt động phong trào, thi đua.
Sử dụng hệ thống E-learning của công ty tổ chức các lớp học/thi, đăng tin, truyền thông.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa, biên tập chỉnh sửa video, số hóa tài liệu elearning như: PS, AI, InDesgn, Premiere, Adobe After Effects, Capcut,...
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng công cụ Storyline thiết kế số hóa bài giảng
Có mindset thiết kế hiện đại, trẻ trung
Ham học hỏi và có định hướng theo đuổi lĩnh vực đào tạo.
Có laptop cá nhân (Không bắt buộc)
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu
Phù hợp với giá trị cốt lõi: “Trung Thực – Cộng Đồng – Phát Triển”

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Phụ cấp đồng phục hằng năm.
Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 183 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

