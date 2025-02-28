Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dĩ An, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ

Thiết kế, biên tập hình ảnh, poster, video, tập san,...phục vụ đào tạo và truyền thông nội bộ.

Quản trị, vận hành Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.

Thực hiện các công tác truyền thông nội bộ: viết bài, đăng bài trên các kênh Facebook, Tik Tok, Youtube, Email,...

Số hóa tài liệu đào tạo sang chuẩn E-learning

Triển khai các hoạt động phong trào, thi đua.

Sử dụng hệ thống E-learning của công ty tổ chức các lớp học/thi, đăng tin, truyền thông.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa, biên tập chỉnh sửa video, số hóa tài liệu elearning như: PS, AI, InDesgn, Premiere, Adobe After Effects, Capcut,...

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng công cụ Storyline thiết kế số hóa bài giảng

Có mindset thiết kế hiện đại, trẻ trung

Ham học hỏi và có định hướng theo đuổi lĩnh vực đào tạo.

Có laptop cá nhân (Không bắt buộc)

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu

Phù hợp với giá trị cốt lõi: “Trung Thực – Cộng Đồng – Phát Triển”

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Phụ cấp đồng phục hằng năm.

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

