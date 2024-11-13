Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, TT9 foresa 1A, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Liên hệ trao đổi với các đối tác nước ngoài để làm hợp đồng thương mại, lập hồ sơ thanh toán quốc tế

- Trao đổi với đối tác để phối hợp vận chuyển hàng về Việt Nam

- Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ cần thiết liên quan đến lô hàng

- Phối hợp với các bên Forwarder để book tàu, làm các thủ tục hải quan, thông quan, vận chuyển, phối hợp bộ phận kho để giao nhận hàng

- Thực hiện và theo dõi việc đăng kiểm, kiểm định, bảo hiểm xe, lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan của xe, cung cấp khi cần thiết

- Theo dõi công nợ với đối tác nước ngoài và thanh toán công nợ khi đến hạn

- Theo dõi cập nhật thông tin xe mua bán

- Kiểm tra lưu trữ bộ hồ sơ xuất nhập khẩu từng lô hàng đầy đủ

- Tìm kiếm thu thập báo giá chi phí các bên Forwarder để chọn nhà cung cấp giá tốt và chất lượng

- Kiểm tra đối chiếu công nợ và làm đề nghị thanh toán công nợ các bên Forwarder

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe ở sở lao động thương binh xã hội với trường hợp đơn hàng cần thiết

- Tiếp đón đối tác nước ngoài khi sang Việt Nam

- Các công việc khách theo chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức về xuất nhập khẩu, cẩn thận, trung thực

- Đối tượng tuyển dụng: Cả nam và nữ

- Tiếng Anh tốt cả kỹ năng nghe nói đọc để làm việc quốc tế

- Tư duy nhạy bén

- Có trình độ tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 9-15 triệu/tháng.

• Phụ cấp ăn trưa, điện thoại

• Thưởng đột suất và thưởng cuối năm theo đóng góp công việc

• Thưởng hàng quí theo kết quả kinh doanh

• Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật

• Tham quan du lịch hàng năm.

• Vị trí: nhân viên chính thức

• Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

• Được đào tạo cẩn thận, bài bản từ đầu

• Được làm việc với các đối tác trong và ngoài nước

• Có cơ hội đi công tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ

