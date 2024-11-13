Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, TT9 foresa 1A, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Liên hệ trao đổi với các đối tác nước ngoài để làm hợp đồng thương mại, lập hồ sơ thanh toán quốc tế
- Trao đổi với đối tác để phối hợp vận chuyển hàng về Việt Nam
- Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ cần thiết liên quan đến lô hàng
- Phối hợp với các bên Forwarder để book tàu, làm các thủ tục hải quan, thông quan, vận chuyển, phối hợp bộ phận kho để giao nhận hàng
- Thực hiện và theo dõi việc đăng kiểm, kiểm định, bảo hiểm xe, lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan của xe, cung cấp khi cần thiết
- Theo dõi công nợ với đối tác nước ngoài và thanh toán công nợ khi đến hạn
- Theo dõi cập nhật thông tin xe mua bán
- Kiểm tra lưu trữ bộ hồ sơ xuất nhập khẩu từng lô hàng đầy đủ
- Tìm kiếm thu thập báo giá chi phí các bên Forwarder để chọn nhà cung cấp giá tốt và chất lượng
- Kiểm tra đối chiếu công nợ và làm đề nghị thanh toán công nợ các bên Forwarder
- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe ở sở lao động thương binh xã hội với trường hợp đơn hàng cần thiết
- Tiếp đón đối tác nước ngoài khi sang Việt Nam
- Các công việc khách theo chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức về xuất nhập khẩu, cẩn thận, trung thực
- Đối tượng tuyển dụng: Cả nam và nữ
- Tiếng Anh tốt cả kỹ năng nghe nói đọc để làm việc quốc tế
- Tư duy nhạy bén
- Có trình độ tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 9-15 triệu/tháng.
• Phụ cấp ăn trưa, điện thoại
• Thưởng đột suất và thưởng cuối năm theo đóng góp công việc
• Thưởng hàng quí theo kết quả kinh doanh
• Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật
• Tham quan du lịch hàng năm.
• Vị trí: nhân viên chính thức
• Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.
• Được đào tạo cẩn thận, bài bản từ đầu
• Được làm việc với các đối tác trong và ngoài nước
• Có cơ hội đi công tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, TT9 đường 1A, KĐT Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, HN

