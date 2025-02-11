Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Chế độ thưởng lễ + doanh thu tốt, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý
- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM)
- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ
- Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn
- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
Địa bàn làm việc:
01 Thủ Dầu Một (Kênh Quán ăn, quán nhậu bình dân)
01 Thủ Dầu Một, 01 Bến Cát (Kênh Tạp hóa)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên kinh nghiệm ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là thực phẩm, rượu, bia,...
- Sẵn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối

Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B8, Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

