Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
- Bình Dương: Chế độ thưởng lễ + doanh thu tốt, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý
- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM)
- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ
- Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn
- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
Địa bàn làm việc:
01 Thủ Dầu Một (Kênh Quán ăn, quán nhậu bình dân)
01 Thủ Dầu Một, 01 Bến Cát (Kênh Tạp hóa)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên kinh nghiệm ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là thực phẩm, rượu, bia,...
- Sẵn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối
Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI