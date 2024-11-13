Tuyển Thu hồi nợ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Thu hồi nợ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 13 - 17 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Khánh Hoà

- Ninh Thuận

- Long An ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm kê
Thu hợp đồng bán hàng bản cứng theo lịch công tác được công ty phân công
Hỗ trợ xác minh đơn hàng
Thu hồi công nợ khách hàng cũng theo phân công của công ty
Địa bàn làm việc: Sẽ bao gồm các tỉnh sau đây: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, DakLak là chính (còn công việc thì có thể di chuyển dọc các tỉnh từ Khánh Hòa đổ vào theo chiều dài bản đồ tới Long An)

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn
Chấp nhận đi công tác (1 tháng có thể công tác trên 20 ngày)
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13tr-17tr
Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân.
Các chế độ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

