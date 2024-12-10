Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Phú Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Tuy Hòa, Phú Yên - Thành phố Kon Tum, Kon Tum - Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Khu vực tuyển: Phú Yên, Kon Tum, Khánh Hòa

Mô tả công việc:

- Liên hệ trực tiếp với khách hàng trong khu vực được phân công để hướng dẫn thanh toán các khoản phí (di chuyển trung bình > 50km/ngày);

- Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng;

- Kiểm tra và gửi yêu cầu hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khi nhận được thông tin của khách hàng;

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT;

Sẵn sàng di chuyển, am hiểu địa bàn được phân công;

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống;

Kỹ năng vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;

Ký hợp đồng lao động chính thức;

Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;

15 ngày phép năm & 01 ngày lễ Giáng sinh;

Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;

Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

