Công việc THU HỒI NỢ

-

Có 85 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Thu hồi nợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thu hồi nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Hạn nộp: 13/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thu hồi nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thu hồi nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kết Nối Tài Chính Việt Nam
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kết Nối Tài Chính Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kết Nối Tài Chính Việt Nam
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Hạn nộp: 16/04/2025
Cà Mau Đồng Tháp Bình Dương Lâm Đồng Bến Tre Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHBFinance
Tuyển Thu hồi nợ SHBFinance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHBFinance
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thu hồi nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thu hồi nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Thu hồi nợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thu hồi nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Nhu cầu tuyển dụng thu hồi nợ tăng cao tại các thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Cùng với sự phát triển của ngành tín dụng - ngân hàng, việc làm thu hồi nợ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm thu hồi nợ

Nhân viên thu hồi nợ sẽ xác định các khoản nợ, kiểm soát các thông tin về khoản nợ trên hệ thống của khách hàng. Từ đó, thực hiện các biện pháp như gửi tin nhắn, gọi điện thoại hoặc các phương thức khác để nhắc nhở khách hàng thanh toán nợ đúng hạn.

Việc làm thu hồi nợ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và doanh nghiệp. Theo thống kê, trong lĩnh vực ngành tài chính - ngân hàng, có hàng trăm đến hàng nghìn tin tuyển dụng cho vị trí nhân viên thu hồi nợ. Nhà tuyển dụng ưu tiên tuyển nhân sự có kinh nghiệm và khả năng trong công việc thu hồi nợ.

Tuyển dụng thu hồi nợ đem lại mức lương cao và nhiều cơ hội thăng tiến
Tuyển dụng thu hồi nợ đem lại mức lương cao và nhiều cơ hội thăng tiến

Thu nhập của nhân viên thu hồi nợ phụ thuộc vào kinh nghiệm và hiệu quả công việc. Công việc này đem lại mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến. Nhân viên thu hồi nợ có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm thu hồi nợ, quản lý, tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm thu hồi nợ

Theo như Job3s tìm hiểu, cho thấy mức lương việc làm thu hồi nợ gồm lương cơ bản và hiệu quả công việc, dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí của ứng viên. Dưới đây là mức lương cho từng vị trí tuyển thu hồi nợ cụ thể:

Việc làm Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên thu hồi nợ 14.000.000 - 16.000.000
Chuyên viên xử lý nợ 13.000.000 - 20.000.000
Trưởng nhóm thu hồi nợ 20.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc chi tiết của nhân viên thu hồi nợ

Mỗi hình thức thu hồi nợ sẽ yêu cầu nhân viên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Về cơ bản, ứng viên tuyển dụng thu hồi nợ sẽ thực hiện một số công việc sau:

  • Xác định các khoản nợ tồn của khách hàng: Nhân viên thu hồi nợ sẽ cần xác định các khoản nợ và tài khoản nợ trên hệ thống, tiến hành theo dõi quá trình các khách hàng, đối tác thanh toán các khoản nợ này như thế nào, có đúng hạn hay không.
  • Nhân viên kiểm soát các thông tin về khoản nợ trên hệ thống và trên thực tế của khách hàng.
  • Với khách hàng chưa thanh toán, nhân viên thực hiện lên các kế hoạch để thu hồi nợ.
  • Thực hiện các biện pháp như gọi điện thoại nhắc nhở, gửi email, gửi tin nhắn hoặc sử dụng các phương thức liên hệ khác với khách hàng để nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.
  • Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các khoản nợ.
  • Giải quyết khi khách hàng có khiếu nại.
  • Lập các báo cáo theo từng quý, và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm thu hồi nợ

Nhu cầu tuyển dụng thu hồi nợ đang gia tăng mạnh mẽ tại các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, việc làm trong lĩnh vực này luôn thu hút sự quan tâm của ứng viên.

4.1. Tuyển dụng thu hồi nợ tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm tài chính và hành chính lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều việc làm ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng. Do sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức tài chính, nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đang tăng cường tuyển dụng thu hồi nợ để quản lý các khoản vay tiêu dùng, giảm tỷ lệ nợ xấu. Có hàng trăm tin tuyển dụng mỗi năm được đăng tải trên các trang tìm kiếm việc làm, cho thấy sức hút của ngành này đối với người lao động ở Hà Nội.

Các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc với nhiều đối tượng khách hàng và đặc biệt am hiểu về luật. Đối với nhân viên, mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Với vị trí quản lý, mức lương có thể lên đến 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kết quả công việc.

4.2. Tuyển thu hồi nợ TPHCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động, với sự phát triển vượt bậc của các lĩnh vực tài chính và bất động sản. Các tổ chức tín dụng lớn tại TP.HCM đang đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân viên thu hồi nợ để đáp ứng nhu cầu quản lý các khoản nợ ngày càng gia tăng, đặc biệt là các khoản vay doanh nghiệp và tiêu dùng cá nhân. Số lượng tin tuyển dụng thu hồi nợ tại đây ghi nhận gần một nghìn tin mỗi năm, cho thấy tính cạnh tranh trong ngành cao.

Tuyển thu hồi nợ tăng cao tại các thành phố lớn
Tuyển thu hồi nợ tăng cao tại các thành phố lớn

Những kỹ năng như giao tiếp linh hoạt, thành thạo trong việc phân tích tài chính và am hiểu các quy định pháp luật liên quan là những điều mà ứng viên cần đáp ứng được khi ứng tuyển. Với nhân viên thu hồi nợ, mức lương trung bình khoảng 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, trong khi quản lý có thể nhận tới 30.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Việc làm thu hồi nợ tại Đà Nẵng

Là trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực miền Trung, Đà Nẵng cũng ghi nhận sự gia tăng trong nhu cầu tuyển dụng việc làm thu hồi nợ. Với sự phát triển của các ngân hàng khu vực và tổ chức tín dụng nhỏ lẻ, nhu cầu nhân sự thu hồi nợ ngày càng tăng để hỗ trợ các khoản vay tiêu dùng và tín chấp. Có hơn một trăm tin tuyển dụng thu hồi nợ mỗi năm ở Đà Nẵng, tuy không nhiều như HN hay TP.HCM nhưng đây cũng là khu vực giúp bạn phát triển trong công việc.

Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng thuyết phục khách hàng, am hiểu về thị trường tài chính và nắm vững các quy định pháp luật về thu hồi nợ. Nhân viên thu hồi nợ tại Đà Nẵng có thể nhận mức lương từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Đối với các vị trí quản lý, mức lương dao động 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm thu hồi nợ

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực thu hồi nợ tại các khu vực, ứng viên cần chuẩn bị kỹ năng và đáp ứng các yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm thu hồi nợ:

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Tuyển dụng thu hồi nợ yêu cầu nhân viên phải có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Nhân viên phải thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với khách hàng và đối tác. Khi đã xác định được tài khoản nợ, nhân viên phải liên hệ trực tiếp với khách hàng, do đó kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu. Đây là yếu tố cốt lõi giúp nhân viên thu hồi nợ đạt được các thỏa thuận thanh toán một cách hiệu quả.

  • Kiến thức về luật pháp liên quan đến thu hồi nợ

Thu hồi nợ là công việc giúp các công ty tín dụng, ngân hàng thu lại các khoản nợ từ khách hàng và đối tác. Để xử lý công việc một cách hiệu quả và hợp pháp, nhân viên cần phải hiểu rõ cũng như tuân theo các quy định hiện hành. Các hình thức thu hồi nợ hợp pháp đó là thương lượng, đàm phán chứ không phải ép buộc hay đe dọa. Hiểu biết sâu rộng về các quy định của pháp luật đảm bảo quá trình thu hồi nợ diễn ra hợp pháp và minh bạch.

Nhân viên thu hồi nợ cần nhạy bén với các con số và có khả năng tính toán tốt
Nhân viên thu hồi nợ cần nhạy bén với các con số và có khả năng tính toán tốt
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Trong trường hợp khách hàng chưa thanh toán đúng hạn, nhân viên cần phân tích, tìm hiểu nguyên nhân khách hàng không thanh toán đúng hạn để đưa ra giải pháp phù hợp. Điều này đòi hỏi khả năng đánh giá tình hình tài chính của khách hàng và dự đoán các rủi ro tiềm ẩn của nhân viên.

  • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc

Sau khi xác định thông tin những khách hàng chưa thanh toán nợ đúng hạn, nhân viên cần lên danh sách quản lý những khách hàng theo mức độ ưu tiên và đảm bảo thời hạn để đúng tiến độ. Công việc thu hồi nợ thường đi kèm áp lực về chỉ tiêu và thời hạn, do đó, nhân viên cần biết cách tổ chức để duy trì hiệu suất công việc của mình.

6. Những khó khăn trong ngành việc làm thu hồi nợ

Ngành Việc làm thu hồi nợ có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

  • Cạnh tranh trong ngành thu hồi nợ

Với sự gia tăng nhanh chóng của các công ty thu hồi nợ, thị trường thu hồi nợ trở nên đông đúc, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp, công ty tín dụng, ngân hàng phải nỗ lực rất lớn để xây dựng uy tín và gây dựng niềm tin với khách hàng. Thậm chí, một số công ty áp dụng các phương pháp thiếu chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của ngành, gây ra tâm lý e ngại từ phía khách hàng.

  • Áp lực từ việc đạt được chỉ tiêu thu hồi nợ

Tuyển dụng thu hồi nợ yêu cầu nhân viên phải thu hồi khoản nợ lớn trong khoảng thời gian hạn chế. Áp lực không chỉ đến từ phía công ty mà còn từ phía khách hàng và các tổ chức tín dụng. Điều này tạo ra cường độ làm việc cao, dễ dẫn đến sự căng thẳng, thậm chí là kiệt sức.

  • Xử lý các tình huống khó khăn và khách hàng từ chối thanh toán

Nhiều khách nợ thường xuyên từ chối thanh toán hoặc có thái độ không hợp tác, gây cản trở lớn trong việc thu hồi nợ. Một số trường hợp, khách hàng cố tình né tránh hoặc phản ứng tiêu cực, khiến nhân viên thu hồi nợ phải đối mặt với không ít khó khăn. Đặc biệt, có những khách nợ thực sự gặp vấn đề tài chính, không có khả năng thanh toán trong thời điểm hiện tại.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng thu hồi nợ ngày càng tăng do các khoản vay ngày một phổ biến. Điều này tạo cơ hội việc làm cho những người lao động trong ngành thu hồi nợ. Với mức thu nhập ổn định, cơ hội thăng tiến lên chuyên viên hoặc trưởng nhóm thu hồi nợ, đây là lựa chọn nghề nghiệp bền vững, đầy triển vọng cho những ai đang tìm kiếm con đường phát triển lâu dài.