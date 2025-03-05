Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TT MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Số 25, đường Minh Khai , Tp.Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc của SEO Youtube (Nghiên cứu từ khóa, thị trường, theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả của kênh.).

Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video

Thiết kế hình ảnh, thumbnail cho kênh YouTube.

Chăm sóc kênh: các nghiệp vụ tăng tương tác cho video/kênh.

Tìm kiếm các phương pháp tối ưu phát triển kênh.

Đánh giá định kỳ hiệu quả, tuân thủ của quá trình phát triển kênh. Xử lý các vấn đề cơ bản liên quan đến bản quyền.

Tiếp nhận, lưu trữ và phân phối kho tài nguyên của công ty. Nắm bắt, kiểm soát, báo cáo tình hình sử dụng kho tài nguyên.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng và phát triển các dự án của công ty.

Thời gian làm việc: Sáng 7h45-11h40 . chiều 13h30 -17h30 ( nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng )

Độ tuổi: Sinh năm 1997 – 2003.

Độ tuổi: Sinh năm 1997 – 2003.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp đại học từ bằng khá trở lên, ưu tiên các ngành : Thiết kế, Marketing, Kỹ Thuật, CNTT, Báo chí, Kinh Tế,…

Yêu thích và có mong muốn học hỏi về YouTube.

Có hiểu biết và quan tâm đến SEO.

Biết về các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, PTS, PR, Ae,…

Thích nghe nhạc, khả năng sáng tạo tốt, yêu thích và muốn học hỏi về Youtube và các nền tảng số khác.

Kiên trì, chăm chỉ, tự giác có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : LC 5.5000.000 + Thưởng doanh thu cao, thu nhập hấp dẫn lên đến 20.000.000/tháng.

Phụ cấp ăn trưa đi lại, chuyên cần: 1.000.000 VNĐ/ tháng.

Thưởng hàng tháng, quý, vinh danh 2 lần/năm.

Được đào tạo nâng cao thường xuyên về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Cơ hội thăng tiến lên Lead Team, Trưởng Phòng, Giám Đốc CN.

Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỉ hấp dẫn.

Du lịch, Team Building, Party , YEP rất ấn tượng.

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, văn phòng đẹp,…

Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động, văn hóa tích cực.

Nghỉ chủ nhật tất cả các tuần và nghỉ 2 thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA

