Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TT MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TT MEDIA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Số 25, đường Minh Khai , Tp.Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc của SEO Youtube (Nghiên cứu từ khóa, thị trường, theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả của kênh.).
Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video
Thiết kế hình ảnh, thumbnail cho kênh YouTube.
Chăm sóc kênh: các nghiệp vụ tăng tương tác cho video/kênh.
Tìm kiếm các phương pháp tối ưu phát triển kênh.
Đánh giá định kỳ hiệu quả, tuân thủ của quá trình phát triển kênh. Xử lý các vấn đề cơ bản liên quan đến bản quyền.
Tiếp nhận, lưu trữ và phân phối kho tài nguyên của công ty. Nắm bắt, kiểm soát, báo cáo tình hình sử dụng kho tài nguyên.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng và phát triển các dự án của công ty.
Thời gian làm việc: Sáng 7h45-11h40 . chiều 13h30 -17h30 ( nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng )

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 1997 – 2003.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp đại học từ bằng khá trở lên, ưu tiên các ngành : Thiết kế, Marketing, Kỹ Thuật, CNTT, Báo chí, Kinh Tế,…
Yêu thích và có mong muốn học hỏi về YouTube.
Có hiểu biết và quan tâm đến SEO.
Biết về các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, PTS, PR, Ae,…
Thích nghe nhạc, khả năng sáng tạo tốt, yêu thích và muốn học hỏi về Youtube và các nền tảng số khác.
Kiên trì, chăm chỉ, tự giác có trách nhiệm với công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : LC 5.5000.000 + Thưởng doanh thu cao, thu nhập hấp dẫn lên đến 20.000.000/tháng.
Phụ cấp ăn trưa đi lại, chuyên cần: 1.000.000 VNĐ/ tháng.
Thưởng hàng tháng, quý, vinh danh 2 lần/năm.
Được đào tạo nâng cao thường xuyên về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Cơ hội thăng tiến lên Lead Team, Trưởng Phòng, Giám Đốc CN.
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỉ hấp dẫn.
Du lịch, Team Building, Party , YEP rất ấn tượng.
Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, văn phòng đẹp,…
Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động, văn hóa tích cực.
Nghỉ chủ nhật tất cả các tuần và nghỉ 2 thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà Nhà Golden City, Số 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

