Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH 5677
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH 5677

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 51 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa

- Số B12B

- 09 vinhome gardennia, Hàm Nghi,

- Số 504 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Livestream nhảy, ca hát, tương tác, PK trên nền tảng Tik Tok.
Môi trường làm việc năng động, Gen Z, phát triển bản thân.
Làm việc theo đội nhóm trong công ty.
Studio chuyên nghiệp hiện đại.
Cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ live (ánh sáng, mic thu âm, máy ảnh, điện thoại...)

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
Có khả năng vũ đạo, nhảy freestyle Kpop (được đào tạo khả năng vũ đạo từ con số không).
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được training, đào tạo từ a-z ).
Tính cách năng động, hoạt bát, giao tiếp lưu loát, tự tin trước ống kính.
Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng.
Chiều cao đối với Nam: 1m70 trở lên.
Chiều cao đối với Nữ: 1m55 trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH 5677 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hàng tháng khoảng từ 8 Triệu(Đàm phán khi phỏng vấn dựa theo năng lực) khi live các bạn sẽ nhận được hoa hồng idol nhận được là10%.
Số tiền các bạn nhận hàng tháng sẽ dao động từ 20 - 30 triệu làm tốt sẽ có bonus thêm.
Kênh Tik Tok cá nhân của các bạn sẽ gia nhập hệ thống công ty và được hỗ trợ đẩy kênh lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 5677

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51, ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa

