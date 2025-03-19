Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê
9 - 15 Triệu
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Chưa cập nhật
- Nghệ An:
- 247/12 Độc Lập, Tân Quý, Huyện Tân Kỳ
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung và sản phẩm cho các buổi livestream.
Trực tiếp livestream bán hàng trên các nền tảng Tiktok, Shopee, Fanpage Cty.
Tương tác, trả lời câu hỏi và tư vấn sản phẩm cho khách hàng trong các buổi livestream.
Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các buổi livestream.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công cửa quản lý.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Có kinh nghiệm livestream từ 1 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm live lĩnh vực thời trang, vải sợi.
Tự tin trước máy quay, linh hoạt ngôn từ, giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh.
Khả năng live, viết kịch bản livestream tốt.
Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị livestream.
Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9 triệu trở lên + hoa hồng (tuỳ theo năng lực & chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn).
Môi trường làm việc năng động.
Công việc lâu dài, ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê
