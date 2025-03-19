Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- 247/12 Độc Lập, Tân Quý, Huyện Tân Kỳ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung và sản phẩm cho các buổi livestream.
Trực tiếp livestream bán hàng trên các nền tảng Tiktok, Shopee, Fanpage Cty.
Tương tác, trả lời câu hỏi và tư vấn sản phẩm cho khách hàng trong các buổi livestream.
Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các buổi livestream.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công cửa quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Có kinh nghiệm livestream từ 1 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm live lĩnh vực thời trang, vải sợi.
Tự tin trước máy quay, linh hoạt ngôn từ, giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh.
Khả năng live, viết kịch bản livestream tốt.
Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị livestream.

Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 triệu trở lên + hoa hồng (tuỳ theo năng lực & chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn).
Môi trường làm việc năng động.
Công việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 247/12 Độc Lập - Tân Quý - Tân Phú , Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

