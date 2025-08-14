Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 1 Hoàng Nghĩa Lương, P. Lê Lợi, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban khi có yêu cầu, lọc CV, trao đổi với ứng viên tạo lịch PV.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội, lương thưởng phúc lợi của các nhân viên trong công ty

- Soạn thảo hợp đồng lao động nhân viên

- Hướng dẫn và phổ biến cho nhân viên mới về các chính sách, nội quy của công ty

- Tiếp nhận và xử lý công văn đi, đến theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

- Ban hành các văn bản nội bộ (Thông báo, Quyết định, Điều động nhân sự…) theo quy định của Công ty.

- Theo dõi quỹ công đoàn công ty (thăm hỏi hiểu hỉ chi tiền công đoàn cho nhân viên)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự hơn 1 năm

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng hoặc Đại học theo chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực

- Độ tuổi từ 21 - 35 tuổi.

Tại Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000/tháng + Phụ cấp

- Sử dụng số điện thoại hotline công ty

- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, Từ 7h30 đến 17h30, nghỉ trưa 2h

- Tham gia đóng BHXH ,BHYT theo quy định của luật lao động khi ký HĐ chính thức

- Nghỉ lễ theo quy định của bộ luật lao động

- Lương tháng 13 + thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của Công ty

- Một năm có 12 ngày nghỉ phép

- Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến đến vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin