Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

DU HỌC & XKLĐ Á ÂU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Nhằm mục đích mở rộng và phát triển kinh doanh năm 2025, Công ty TNHH đầu tư và phát triển quốc tế Á Âu đang có nhu cầu tuyển dụng:

NHÂN VIÊN MARKETING

Số lượng : 02 Vị trí tuyển dụng:

- Viết content, quay dựng Video

- Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch chiến lược, truyền thông

- Chạy quảng cáo (ADS) + Chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu có laptop, chăm chỉ, nhiệt huyết

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Biết sử dụng word, excel, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, học tập khi chưa có kinh nghiệm

Làm việc trong môi trường thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU

