Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

DU HỌC & XKLĐ Á ÂU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Nhằm mục đích mở rộng và phát triển kinh doanh năm 2025, Công ty TNHH đầu tư và phát triển quốc tế Á Âu đang có nhu cầu tuyển dụng:
NHÂN VIÊN MARKETING
Số lượng : 02 Vị trí tuyển dụng:
- Viết content, quay dựng Video
- Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch chiến lược, truyền thông
- Chạy quảng cáo (ADS) + Chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có laptop, chăm chỉ, nhiệt huyết
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Biết sử dụng word, excel, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, học tập khi chưa có kinh nghiệm
Làm việc trong môi trường thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á ÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngư Hải, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

