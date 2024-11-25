Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5B1 ngõ 38 Xuân La, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

GIỚI THIỆU VỀ TÂM VIỆT
Tâm Việt với định hướng phát triển chuyên sâu về Dược Phẩm - Thiết bị Y tế & Trợ Thính với nền tảng gồm:
Lĩnh vực Dược Phẩm & Thiết bị Y tế: Tâm Việt với hệ thống phân phối đã thiết lập rộng khắp các tỉnh miền Bắc - Bắc Trung Bộ cùng những Đối tác miền Nam - Tây nguyên kênh Bệnh viện & Phòng khám chuyên sâu về Điều trị, Dự phòng và Phẫu thuật trong Tai Mũi Họng & Nhi Khoa
Lĩnh vực Thính học: Tâm Việt đang là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp đầu cuối về Thính giác như: Sàng lọc - Chẩn đoán Thính giác, Phân phối hệ thống máy Đo thức, Đo ngủ của Châu Âu & máy Trợ thính Oticon của Đan Mạch, Ốc Tai Điện Tử AB và đặc biệt phân phối Độc quyền hãng Ốc tai Nurotron cùng những trung tâm Âm ngữ trị liệu AVT cho trẻ sau cấy Ốc tai ....
Giải pháp Đào tạo: Tâm Việt đang Đồng hành cùng Hội Thính học Việt Nam tổ chức các khóa Đào tạo thực hành “Phẫu tích Xương thái dương”, “ Phẫu tích Mũi Xoang”, cùng các lớp Đào tạo cấp chứng chỉ như: “Thính Học Cơ Bản” , “Thính Học Nâng Cao”, “Âm ngữ Trị Liệu” & chuyển giao Kỹ thuật tại chỗ về phẫu thuật trong Tai Mũi Họng cho các Bệnh viện
Với nền tảng đã và đang xây dựng, Tâm việt mong muốn có tìm kiếm Người đồng hành cùng chung định hướng và để phát triển lâu dài và bền vững trên cơ sở hợp tác - chia sẻ!
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của điều dưỡng trưởng
- Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ chuyên môn và điều dưỡng trưởng
- Phụ bác sĩ trong việc khám chữa bệnh
- Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ Cao đẳng trở lên
Thành thạo tiêm truyền, lấy máu Nhi.
Ưu tiên nữ ngoại hình ưa nhìn cao 1m55 trở lên
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế lớn
Có kinh nghiệm điều dưỡng tối thiểu 01 năm, ưu tiên có kinh nghiệm nhi, tai mũi họng
Có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế.
Cẩn thận, chu đáo, nghiêm túc, trung thực
Kỹ năng giao tiếp thân thiện
Sẵn sàng làm việc với cường độ cao
Sức khỏe tốt không mắc các bệnh truyền nhiễm
Sử dụng tốt ứng dụng trên điện thoại thông minh, thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ nhật, nghỉ 04 ngày/tháng
Cơ cấu lương : Lương cơ bản (từ 6.500.000đ - 9.000.000đ) + Phụ cấp ăn + Phụ cấp trực
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép 12 ngày/năm có hưởng lương
Du lịch Team building hàng năm
Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty
Chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất