Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5B1 ngõ 38 Xuân La, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

GIỚI THIỆU VỀ TÂM VIỆT

Tâm Việt với định hướng phát triển chuyên sâu về Dược Phẩm - Thiết bị Y tế & Trợ Thính với nền tảng gồm:

Lĩnh vực Dược Phẩm & Thiết bị Y tế: Tâm Việt với hệ thống phân phối đã thiết lập rộng khắp các tỉnh miền Bắc - Bắc Trung Bộ cùng những Đối tác miền Nam - Tây nguyên kênh Bệnh viện & Phòng khám chuyên sâu về Điều trị, Dự phòng và Phẫu thuật trong Tai Mũi Họng & Nhi Khoa

Lĩnh vực Thính học: Tâm Việt đang là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp đầu cuối về Thính giác như: Sàng lọc - Chẩn đoán Thính giác, Phân phối hệ thống máy Đo thức, Đo ngủ của Châu Âu & máy Trợ thính Oticon của Đan Mạch, Ốc Tai Điện Tử AB và đặc biệt phân phối Độc quyền hãng Ốc tai Nurotron cùng những trung tâm Âm ngữ trị liệu AVT cho trẻ sau cấy Ốc tai ....

Giải pháp Đào tạo: Tâm Việt đang Đồng hành cùng Hội Thính học Việt Nam tổ chức các khóa Đào tạo thực hành “Phẫu tích Xương thái dương”, “ Phẫu tích Mũi Xoang”, cùng các lớp Đào tạo cấp chứng chỉ như: “Thính Học Cơ Bản” , “Thính Học Nâng Cao”, “Âm ngữ Trị Liệu” & chuyển giao Kỹ thuật tại chỗ về phẫu thuật trong Tai Mũi Họng cho các Bệnh viện

Với nền tảng đã và đang xây dựng, Tâm việt mong muốn có tìm kiếm Người đồng hành cùng chung định hướng và để phát triển lâu dài và bền vững trên cơ sở hợp tác - chia sẻ!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của điều dưỡng trưởng

- Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ chuyên môn và điều dưỡng trưởng

- Phụ bác sĩ trong việc khám chữa bệnh

- Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ Cao đẳng trở lên

Thành thạo tiêm truyền, lấy máu Nhi.

Ưu tiên nữ ngoại hình ưa nhìn cao 1m55 trở lên

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế lớn

Có kinh nghiệm điều dưỡng tối thiểu 01 năm, ưu tiên có kinh nghiệm nhi, tai mũi họng

Có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế.

Cẩn thận, chu đáo, nghiêm túc, trung thực

Kỹ năng giao tiếp thân thiện

Sẵn sàng làm việc với cường độ cao

Sức khỏe tốt không mắc các bệnh truyền nhiễm

Sử dụng tốt ứng dụng trên điện thoại thông minh, thành thạo vi tính văn phòng

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ nhật, nghỉ 04 ngày/tháng

Cơ cấu lương : Lương cơ bản (từ 6.500.000đ - 9.000.000đ) + Phụ cấp ăn + Phụ cấp trực

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Nghỉ phép 12 ngày/năm có hưởng lương

Du lịch Team building hàng năm

Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

