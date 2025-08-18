Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Amber Asset Managemnt đang tìm kiếm vị trí Giám sát hiện trường MEP
1. Thông tin công ty: là công ty BĐS
Địa điểm làm việc Tầng 7, số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội và tại dự án sân golf Yên Dũng – Bắc Giang
Thời gian làm việc: từ 8h30 -17h30, thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 và CN)
2. Vị trí tuyển dụng: Giám sát hiện trường MEP
3. Mô tả công việc:
3.1. Quản lý quan hệ khách hàng trong các hạng mục MEP được giao:
- Trực tiếp tương tác với đại diện khách hàng liên quan đến các vấn đề tiến độ, chất lượng, HSE.kỹ thuật,...
- Quản lý hình ảnh, thương hiệu, quan hệ và sự hài lòng của khách hàng
3.2. Lập kế hoạch thi công các hạng mục MEP được giao bao gồm : Lập phương án tổ chức thi công
- Lập tiến độ thi công phù hợp với tiến độ tổng thể dự án Tham gia lập biện pháp thi công, bản vẽ thi công - Lập kế hoạch nguồn lực phục vụ thi công
3.3 Điều hành thi công các hạng mục MEP được giao:
- Quản lý và điều phối hợp lý và hiệu quả các nguồn lực được giao
- Tổ chức và điều phối thực hiện các công tác thi công trên công trường đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, HSE, và tiết kiệm chi phi
- Quản lý các thầu phụ thi công được giao
- Cập nhật, báo cáo số liệu thực hiện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14 Phố Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

