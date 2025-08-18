Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Amber Asset Managemnt đang tìm kiếm vị trí Giám sát hiện trường MEP

1. Thông tin công ty: là công ty BĐS

Địa điểm làm việc Tầng 7, số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội và tại dự án sân golf Yên Dũng – Bắc Giang

Thời gian làm việc: từ 8h30 -17h30, thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 và CN)

2. Vị trí tuyển dụng: Giám sát hiện trường MEP

3. Mô tả công việc:

3.1. Quản lý quan hệ khách hàng trong các hạng mục MEP được giao:

- Trực tiếp tương tác với đại diện khách hàng liên quan đến các vấn đề tiến độ, chất lượng, HSE.kỹ thuật,...

- Quản lý hình ảnh, thương hiệu, quan hệ và sự hài lòng của khách hàng

3.2. Lập kế hoạch thi công các hạng mục MEP được giao bao gồm : Lập phương án tổ chức thi công

- Lập tiến độ thi công phù hợp với tiến độ tổng thể dự án Tham gia lập biện pháp thi công, bản vẽ thi công - Lập kế hoạch nguồn lực phục vụ thi công

3.3 Điều hành thi công các hạng mục MEP được giao:

- Quản lý và điều phối hợp lý và hiệu quả các nguồn lực được giao

- Tổ chức và điều phối thực hiện các công tác thi công trên công trường đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, HSE, và tiết kiệm chi phi

- Quản lý các thầu phụ thi công được giao

- Cập nhật, báo cáo số liệu thực hiện