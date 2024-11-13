Tuyển việc làm y tá CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản để thực hiện chăm sóc bệnh nhân theo đúng quy định kỹ thuật của Bệnh viện: Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản như: Lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, cho bệnh nhân uống thuốc, thực hiện kĩ thuật tiêm thuốc truyền dịch thay băng, đặt thông, kĩ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.

-Hàng ngày cuối giờ làm việc thực hiện bàn giao người bệnh cho điều dưỡng trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng trở lên

- Có kinh nghiệm ở vị trí Điều dưỡng khoa Nhi

- Ưu tiên có CCHN điều dưỡng

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực chuyên môn, đóng góp (Thỏa thuận khi trao đổi).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến.

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, phép... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.