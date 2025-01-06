Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường và các sản phẩm của Tập đoàn, nhằm xây dựng các kế hoạch/chiến dịch marketing phù hợp với ngân sách, chi phí và đạt được hiệu quả cao;
- Chịu trách nhiệm đưa ra các chỉ tiêu, thông số, KPIs cho mỗi hạng mục triển khai Digital trên các kênh Social Media (Facebook, zalo, Youtube, Google...);
- Xây dựng ý tưởng, lên ý tưởng quảng cáo, viết nội dung cho các quảng cáo, kịch bản triển khai các chiến dịch...
- Triển khâi, quản lý hiệu quả của các chiến dịch Facebook Ads, Google Ads, Instagram, Tiktok Ads, ...
- Lập báo cáo hiệu quả các chiến dịch đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp và đề xuất tăng giảm tần suất chiến dịch, tiến độ và các nội dung liên quan đến ngân sách - chi phí sao cho hiệu quả nhất;
- Lên kế hoạch đăng bài theo dõi các tuyến bài đăng, giờ đăng, ngày đăng phù hợp với kế hoạch và chiến lược của chiến dịch;
- Quản lý tất cả các tài khoản quảng cáo, tài khoản các chiến dịch trên các kênh và cập nhật theo dõi thường xuyên, báo cáo ban lãnh đạo kịp thời khi có yêu cầu
- Thực hiện một số yêu cầu công việc khác của QLTT và Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

