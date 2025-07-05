Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, The Six 8, 24/26 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tham gia trực tiếp vào những dự án với domain khác nhau như ví điện tử, cổng thanh toán, xác thực định danh, y tế, giao thông…
Thực hiện khảo sát, thu thập yêu cầu của khách hàng
Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được
Làm việc với PM/PO và stakeholders để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ
Thực hiện xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu phân tích, tài liệu chức năng hệ thống (flow chart, activity diagram, sequence diagram, use case, API mapping document)
Ý tưởng hóa được các tính năng từ nhu cầu người dùng bằng mockup hoặc prototypes cho dự án.
Sử dụng tốt một trong các công cụ Figma, Axure RP,.Draw.io..Balsamiq
Thực hiện hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao
Tham gia training và tự học hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án
Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp để phát triển, vận hành sản phẩm hiệu quả hơn
Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên trưởng phòng hoặc cấp quản lý trực
tiếp và các bộ phận liên quan
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị hệ thống, Hệ thống thông tin, hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm mảng tài chính, thanh toán, ví điện tử, hàng không, an ninh hoặc sinh trắc học.
Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo Agile, scrum
Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Hiểu về quy trình phát triển phần mềm
Có kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL và truy vấn CSDL SQL
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic, tư duy phản biện và lập kế hoạch tốt. Có khả năng quản lý thời gian tốt
Có thái độ tích cực, chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Phải sẵn sàng và có khả năng đi công tác.
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn;
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;
Bảo hiểm sức khỏe cho Nhân viên chính thức;
Bếp ăn cho Nhân viên (công ty hỗ trợ chi phí);
Thưởng định kỳ các ngày lễ 30/4, 2/9,...và thưởng Tết;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định;
Một năm được nghỉ mát một lần, team building 1-2 dịp một năm;
Được tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức: kỹ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn…;
Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài;
Có cơ hội công tác nước ngoài;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

