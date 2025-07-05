Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa hỗn hợp Vườn Đào ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lập tính giá thành sản phẩm;

Kiểm tra các định khoản - các nghiệp vụ phát sinh;

Thống kê và tổng hợp số liệu;

Kiểm tra hạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ, thuế GTGT, báo cáo thuế, quyết toán thuế;

Các công việc khác được phân công.

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành hệ Đại học chính quy: Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (Yêu cầu bắt buộc);

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất;

Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong hệ sinh thái của tập đoàn bền vững với các thương hiệu tiên phong đa ngành nghề: Xây dựng, Sản xuất, Trường học, Năng lượng xanh…khắp mọi miền đất nước;

Môi trường làm việc đỉnh cao: Làm việc với những đồng nghiệp tài năng trong một không gian sáng tạo, chuyên nghiệp;

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng;

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ đãi ngộ vượt trội, công bằng: 18 - 22 triệu/ tháng;

Xét tăng lương: Một lần/ năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Thưởng cuối năm: Từ 1 - 3 tháng lương trở lên;

Chế độ khác: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của quy chế Tập đoàn; Công ty có phục vụ bữa trưa miễn phí cho CBNV;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7.

