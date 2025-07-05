Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xóm Mùi, Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào các dự án thiết kế, chế tạo, lắp ráp các thiết bị tự động hóa.

Sử dụng các phần mềm CAD như AutoCAD, Solidworks, Catia để thiết kế, mô hình hóa các sản phẩm cơ khí.

Phân tích, đánh giá các bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án.

Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp các thiết bị tự động hóa.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, giải đáp các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm.

Tham gia nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên

Có kiến thức cơ bản về thiết kế, chế tạo, lắp ráp các thiết bị cơ khí.

Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD như AutoCAD, Solidworks, Catia.

Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất trong lĩnh vực tự động hóa.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

