Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 60 Triệu

Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2025
Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Mức lương
10 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 60 Triệu

- Cung cấp nhân sự Xây dựng, thiết kế các luồng dữ liệu từ khâu tổng hợp số liệu từ

Với Mức Lương 10 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ngôn ngữ SQL
• Thành thạo sử dụng các công cụ :
Confluent
MinIO
Kafka
Iceberg
Dremio
GoldenGate
• Hiểu biết sâu về kiến trúc dữ liệu corebanking T24
• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL.
• Có kiến thức về PL/SQL. Oracle Function, Procedure, Package.
• Có kiến thức về SAP Business Object là lợi thế

Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm...
- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và công ty
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.
- Cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Dương nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

