Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 60 Triệu

Mức lương 10 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 60 Triệu

- Cung cấp nhân sự Xây dựng, thiết kế các luồng dữ liệu từ khâu tổng hợp số liệu từ

Với Mức Lương 10 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ngôn ngữ SQL

• Thành thạo sử dụng các công cụ :

Confluent

MinIO

Kafka

Iceberg

Dremio

GoldenGate

• Hiểu biết sâu về kiến trúc dữ liệu corebanking T24

• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL.

• Có kiến thức về PL/SQL. Oracle Function, Procedure, Package.

• Có kiến thức về SAP Business Object là lợi thế

Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm...

- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và công ty

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.

- Cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin