Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L4 Tòa Nhà Vạn Đạt, Lô II - 1, Đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện liên lạc, tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của công ty theo nhu cầu khách hàng (danh sách khách hàng được công ty cung cấp)

Thực hiện các công việc: chào giá, thương thảo hợp đồng, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng hoàn thành quyết định mua hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng …

Nghiên cứu nhu cầu của từng khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp với các dòng sản phẩm của công ty.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ.

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Cơ khí, QTKD, marketing, tài chính...

Năng động, có khả năng đàm phán thương lượng tốt

Kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như trong môi trường nhóm.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000 +++ Hoa hồng (TỔNG MỨC LƯƠNG LÊN ĐẾN 30 - 40 TRIỆU TUỲ THEO NĂNG LỰC)

Có nguồn data khách hàng sẵn

Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được đào tạo, phát triển theo định hướng công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.