Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Lô 24, đường N3, Cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định

Là người thực hiện và chịu trách nhiệm chính các công việc như: thiết kế ấn phẩm truyền thông, chụp ảnh, quay - edit video, hỗ trợ phát triển xây dựng các chiến dịch Digital Marketing

Kết hợp cùng nhân sự content thiết kế hình ảnh, xây dựng video phục vụ truyền thông đăng bài hàng ngày, hàng kì, theo từng sự kiện,…theo định hướng từ BGĐ

Quản lý các nền tảng kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Tham gia, hỗ trợ trong các vấn đề ra quyết định kế hoạch MKT. Đóng góp ý tưởng, nghiên cứu phát triển các hình thức mới

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Nam/Nữ

Từ 20 tuổi đến 35 tuổi

Học vấn: Cao đẳng/ Đại học

Sử dụng thành thạo phần mềm Ai, Ps, capcut,…

Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Có kinh nghiệm làm việc các sàn TMĐT là một lợi thế

Có tinh thần Trách Nhiệm Cao với công việc

Có kinh nghiệm chạy Facebook ads, Tiktok Ads, Email Marketing là một lợi thế.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH theo quy định

Thưởng lương tháng 13 theo quy định của công ty

Làm việc thứ 2 đến thứ 7 - Nghỉ chủ nhật và các ngày Lễ, tết

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

