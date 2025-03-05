Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
- Nam Định:
- Lô 24, đường N3, Cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Là người thực hiện và chịu trách nhiệm chính các công việc như: thiết kế ấn phẩm truyền thông, chụp ảnh, quay - edit video, hỗ trợ phát triển xây dựng các chiến dịch Digital Marketing
Kết hợp cùng nhân sự content thiết kế hình ảnh, xây dựng video phục vụ truyền thông đăng bài hàng ngày, hàng kì, theo từng sự kiện,…theo định hướng từ BGĐ
Quản lý các nền tảng kỹ thuật số của doanh nghiệp.
Tham gia, hỗ trợ trong các vấn đề ra quyết định kế hoạch MKT. Đóng góp ý tưởng, nghiên cứu phát triển các hình thức mới
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 20 tuổi đến 35 tuổi
Học vấn: Cao đẳng/ Đại học
Sử dụng thành thạo phần mềm Ai, Ps, capcut,…
Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
Có kinh nghiệm làm việc các sàn TMĐT là một lợi thế
Có tinh thần Trách Nhiệm Cao với công việc
Có kinh nghiệm chạy Facebook ads, Tiktok Ads, Email Marketing là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định
Thưởng lương tháng 13 theo quy định của công ty
Làm việc thứ 2 đến thứ 7 - Nghỉ chủ nhật và các ngày Lễ, tết
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
