Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Mức lương 19 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11QL32 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Xây dựng và phát triển website ECOM về ngành ô tô.

Xây dựng và phát triển website ECOM về ngành ô tô.

Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, tối ưu performance

Tham gia tìm hiểu công nghệ, kỹ thuật mới.

Knowledge:

Knowledge:

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin/các ngành liên quan tại các trường Đại học

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm Front-end trở lên (must-have)

- Có hiểu biết về HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.

- Ưu tiên ứng viên có nền tảng về Nextjs, NetJS, Git, Material UI, Reactjs, Nextjs, Docker, Linux, Scrum Agile, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, OOP.

Nextjs, NetJS

,

- Có hiểu biết về Web-API và REST API nói chung.

Skill:

- Có khả năng đọc tài liệu, đọc hiểu code (tự nghiên cứu).

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp và viết tài liệu tiếng Anh.

- Làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao trong công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tương tác với các team khác.

Attitude:

- Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

- Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến cao và yêu thích học tập, phát triển bản thân.

- Tính cách cẩn thận, trung thực

- Gắn bó lâu dài với công ty

- Khả năng thích nghi với công việc nhanh, chịu được áp lực

- Làm việc trong môi trường nhịp độ công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 19.000.000đ - 22.000.000đ/ tháng.

19.000.000đ - 22.000.000đ/

Lương thử việc: 85% lương cứng.

Phụ cấp: Ăn trưa 35.000 đồng/ngày.

35.000 đồng/ngày

Cơ hội lên trưởng nhóm cao

Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 10 hàng tháng.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

các chế độ phúc lợi theo quy định

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tham gia các hoạt động của công ty: bóng đá, bóng bàn, du lịch, dã ngoại, liên hoan,...

Du lịch 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART

