Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH MIWA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Miwa Tech là công ty đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Thiết kế cơ khí & Tự động hóa, Cung ứng vật tư và Tư vấn xúc tiến thương mại Nhật – Việt.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân tài đam mê công nghệ để cùng đồng hành phát triển các dự án phần mềm, hệ thống kỹ thuật và giải pháp công nghệ toàn diện cho khách hàng trong và ngoài nước.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc chính:

Phát triển hệ thống Backend sử dụng Java 17+, Spring Boot (Spring Data, Security, Hibernate).

Thiết kế và triển khai RESTful APIs, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (PostgreSQL).

Kiểm thử backend bằng JUnit, Mockito; triển khai integration test với Spring Test.

Kết hợp với team frontend sử dụng React, TypeScript để triển khai giao diện người dùng.

Tham gia xử lý lỗi, tối ưu hệ thống và hỗ trợ vận hành hệ thống trên Google Cloud (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển Backend với Java (Spring Boot) trở lên.

Thành thạo xử lý lỗi hệ thống phức tạp và có tư duy kiến trúc hệ thống.

Hiểu biết vững chắc về thiết kế API, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và tối ưu truy vấn.

Có kinh nghiệm viết Unit Test, Integration Test cho hệ thống backend.

Có khả năng làm việc với Git, Maven, CI/CD cơ bản.

Frontend:

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về React, TypeScript và MUI.

Có khả năng phối hợp làm việc nhóm với frontend developer.

Ưu tiên:

Đã làm việc với Google Cloud Platform (Cloud SQL, Cloud Run, Cloud Storage).

Có kinh nghiệm với Docker, Terraform hoặc GraphQL.

Tại CÔNG TY TNHH MIWA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ, năng động, đa văn hóa

Cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng kỹ thuật, mở rộng tư duy và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Được đào tạo chuyên sâu, cập nhật công nghệ mới

Thưởng dự án, lễ Tết, đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIWA TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin