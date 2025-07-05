Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

– Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng sản phẩm, phát triển dịch vụ CMC Cloud
– Thiết kế và phát triển các back-ends APIs/Service cho hệ thống ứng dụng/dịch vụ sử dụng các thư viện mã nguồn mở hoặc thương mại.
– Tiếp cận, nghiên cứu các công nghệ về lập trình phần tán (distributed computing), kiến trúc Microservices, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo để tích hợp vào các ứng dụng/dịch vụ.
– Áp dụng công nghệ Container của Docker, Orchestration của Google Kubernetes, sử dụng GitLab và các công cụ CI/CD.
– Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý
– Học tập các công nghệ mới theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình với NodeJS / Golang Các ngôn ngữ backend khác...
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm phát triển API
- Có kiến thức về Microservices
- Sử dụng thành thạo hệ điều hành Linux
- Có kinh nghiệm về việc thiết kế và phát triển các backend API/Service trên các cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, SQL Server) hoặc NoSQL (MongoDB, Redis). Thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng cho yêu cầu hiệu suất cao và khả năng mở rộng
- Có kinh nghiệm sử dụng git như GitHub/Gitlab
- Hiểu biết về phương pháp phát triển phần mềm Agile / Scrum
- Nhiệt tình,ham học hỏi, chủ động trong công việc và làm việc nhóm tốt
- Có tư duy hệ thống,tư duy logic tốt,có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
- Lương cứng: 25 triệu – 40 triệu + thưởng KPIs cuối năm
- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).
- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
- Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội thử thách và phát triển:
- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)
- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng
- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực
- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ
Văn hoá môi trường làm việc:
- Làm việc 5 ngày/tuần (44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

