Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH TERRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH TERRATEK
- Hà Nội: Icon Tower, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thiết kế art chất lượng cao: icon, banner, screenshot, environment, background app, UI/UX, store listing, sketch... cho sản phẩm mobile.
Quản lý chất lượng UIUX của các sản phẩm, chất lượng sản phẩm của member.
Thiết kế assets cho những sản phẩm hiện tại và đảm bảo nhất quán về art style
Lưu trữ assets, resource dự án có hệ thống, tổ chức
Cùng team phân tích, tìm hiểu các tài liệu, đưa ra art style phù hợp cho sản phẩm
Phác thảo ý tưởng, thu thập ý kiến đóng góp từ các thành viên trong và ngoài dự án
Hoàn thành, đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu dự án và được sự giám sát bởi Product Manager
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ như Photoshop, AI, hoặc các phần mềm khác. Có khả năng vẽ tay, vẽ máy.
Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá, nghiên cứu những kỹ thuật mới
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra kinh nghiệm
Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường
Có kinh nghiệm về việc thiết kế giao diện cho ứng dụng UI/UX
Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến
Có khả năng đáp ứng đa công việc (multitask), cởi mở và sẵn sàng học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH TERRATEK Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương, thưởng 2 lần/ năm, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Hỗ trợ tiền ăn 1.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...
Các app liên quan tới tiện ích người dùng trên mobile. Đã có nhiều sản phẩm thành công, 1 - 10M lượt download
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TERRATEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI